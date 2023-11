La derrota del Valencia Mestalla tuvo consecuencias también en clave primer equipo. Hugo González y César Tárrega, dos canteranos en dinámica de primer equipo desde principio de temporada, tuvieron que retirarse lesionados antes del descanso. La lesión de Hugo encendió las alarmas porque parecía una afección en la rodilla. Por suerte, las primeras exploraciones descartaron lesiones de gravedad. Ambos sufren lesiones musculares.

Esta mañana se han sometido a puebas médicas y el resultado ha descartado cualquier lesión importante. No jugarán el martes en la International Cup ni el fin de semana contra el Torrent, pero se espera que están disponibles para el partido de Copa contra el Arosa.

Miguel Ángel Angulo hizo balance de las lesiones a la finalización del partido: «Parece que todo no va a ir a más, la que tal vez es más preocupante es la lesión de Camus porque no tiene el hombro estable y tiene que hacerse pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión. Lo de Hugo es más muscular que articular y lo de César, más de lo mismo, lleva jugando muchos partidos y su músculo estaba muy contracturado y hemos decidido pararlo para que no vaya a más y esperemos que todos sean de corta duración y puedan estar disponibles», dijo el asturiano.