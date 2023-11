Dicho tanto por la presidenta Layhoon como por el cuerpo técnico, el objetivo del Valencia esta temporada es el de mantener la categoría y pasar menos apuros de los que se pasaron el curso pasado, teniendo que sellar la permanencia de forma matemática en la última jornada del campeonato en el Benito Villamarín. Y está en los números para lograrlo.

Noveno con 19 puntos, está prácticamente a mitad del camino para lograr esos 40 puntos proyectados en los que se lograría la salvación de forma virtual. Más cerca de la zona europea que del descenso. Así tiene Rubén Baraja a su equipo después de un verano en el que se volvió a sacar más potencial del que llegó a la plantilla, con un núcleo de jugadores jóvenes y de cantera. Con todo ello, los pupilos del Pipo están cumpliendo y con creces. Además, la jornada ha vuelto a acompañar para los intereses valencianistas, que de haber ganado al Celta, hubiesen visto como los últimos siete clasificados del campeonato español perdieron sus respectivos partidos de la jornada 14. Tan solo el cuadro de Benítez consiguió sumar, lo que no le permitió salir de la zona roja, marcando la línea en ocho puntos, 11 menos de los que atesora el cuadro valencianista.

"Es lo normal. Cuando estás donde estamos yo también quiero mirar hacia arriba y que tuviéramos la posibilidad de pensar en otra cosa", apuntó Rubén Baraja en la rueda de prensa posterior al duelo ante los celtiñas al ser preguntado por si existe euforia en torno al objetivo. "Nuestro objetivo es el que nos va a hacer como equipo e individualmente, en cuanto a madurez, interpretar los partidos. Cada punto tiene mucho valor, el equipo lo deja todo y nos hubiera gustado sumar de tres pero un punto nos acerca a lo que queremos. El objetivo es sufrir no tanto como la temporada anterior", apuntilló.

No rehúye a la idea de mirar hacia arriba, pero recordando siempre que no se puede repetir el final de temporada pasado. Porque lo cierto es que el Valencia está en guarismos similares que la temporada 22/23, en la que empezó como un tiro espoleados por la energía de Gattuso, antes de caerse cuando llegaron las lesiones, y se propiciase al hundimiento al no firmar ningún jugador en el mercado de invierno. Y es que el Valencia de 'Rino' obtuvo en las primeras 14 jornadas de campeonato doméstico los mismos puntos que tiene a día de hoy, 19. Eso sí, más cerca del descenso que marcaba en su día el Sevilla, a ocho unidades.

Fue precisamente a partir de esta jornada cuando el Valencia empezó a descarrilar. Después de vencer en Mestalla al Betis en la jornada 14 por 3-0 bajo la lluvia, los clubes echaron la persiana para dejar paso al Mundial de Catar. Tras su vuelta, el Valencia no fue capaz de volver a la competición y fue cayendo puestos hasta la llegada del Pipo, el resto, es historia.