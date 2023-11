"Fuera de Mestalla tenemos que ser más seguros"

Gabriel Paulista, uno de los cuatro supervivientes en la plantilla entre los campeones de la Copa 2019, apunta a Rubén Baraja como el principal responsable tanto del buen rendimiento en defensa del Valencia en Mestalla como de que él mismo haya podido encadenar ocho partidos a un buen nivel. "Desde el inicio trabajamos mucho la defensa y eso se nota. Tras cada partido, Rubén nos enseña vídeos para mejorar y seguir creciendo", dice el brasileño, que admite haber pasado «momentos muy complicados en los que quería jugar más, pero las lesiones no dejaban".

"Conseguí volver y recuperarme bien. Agradezco mucho a Baraja su confianza, me la transmitió desde que hablé con él al principio de temporada. Son ocho partidos seguidos y quiero seguir creciendo junto a los jóvenes", confiesa el zaguero que acaba de cumplir 33 años. Precisamente, en relación con los jóvenes, en esta entrevista en los canales oficiales del club, no se refiere a lo dicho tras el 0-0 con el Celta: "Nos falta ese puntito de experiencia". "Me alegro cuando los veo jugando a los chicos, tienen bastantes oportunidades", afirma en VCF Media.

Sobre su compañero en la zaga, Cristhian Mosquera indica: "Es un chico sencillo, me encanta como persona y por su trabajo diario. El primer día vi que tenía algo. Tiene una seguridad que parece un veterano. Yo intento ayudarle en lo que puedo, y Diakhaby también ayuda mucho a los jóvenes".

Con la cabeza en el partido del sábado en Girona

El defensa de Sao Paulo piensa ya en el próximo duelo, el del sábado en Girona, "porque será duro y difícil", y alerta de uno de los principales peligros, un compatriota suyo: "Savinho es un jugador que encara mucho, y estamos atentos a todo esto. La española es una liga muy competitiva, en la que no hay partidos fáciles. Tendremos que estar muy bien defensivamente".

Ahora que esperan tres salidas seguidas -Girona, Arosa en Copa y Getafe-, Paulista incide en la necesidad de extender lo hecho en Mestalla lejos de casa. "Me alegran los registros como local, la afición nos ayuda mucho. Hay que seguir creciendo y no bajar nunca. Fuera de Mestalla debemos ser más seguros. Con trabajo llegan recompensas, cuando se habla de defensa, el mérito no es solo de los defensas, sino también gracias al trabajo de los delanteros", comenta.

Para el brasileño, "este tramo va a ser muy difícil tanto en lo físico como en lo mental". "Baraja nos demuestra que todos somos importantes, y todos estamos metidos porque las oportunidades vendrán", señala un Paulista que ve clave trasladar la seguridad a los partidos a domicilio. "Con la portería a cero se está más cerca de lograr las cosas".