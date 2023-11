Yarek, preparado para debutar como titular en LaLiga

José Luis Gayà no está descartado para el partido contra el Girona, pero lo tiene muy difícil. El capitán va a apurar sus opciones hasta el final, pero la realidad es que está complicado. El escenario no es esperanzador. Solo quedan dos entrenamientos y el lateral izquierdo sigue en manos de los fisios en el gimnasio de Paterna. El jugador está trabajando en dobles sesiones y sus sensaciones cada día son mejores, pero puede que no sean suficientes para llegar a tiempo a Montilivi. La decisión se tomará entre el jueves y el viernes teniendo muy en cuenta varios factores. Uno, los problemas en el aductor podrían desencadenar una lesión de rodilla de mayor gravedad. Dos, Rubén Baraja y el cuerpo médico no son partidarios de correr riesgos con el capitán teniendo en cuenta la exigencia del calendario que el equipo tiene por delante entre diciembre y enero. Tres, José lleva arrastrando problemas y forzando durante muchas semanas para ayudar al equipo poniendo en riesgo su estado físico. Puede que haya llegado la hora de parar a Gayà. El ‘14’ solo se ha perdido dos partidos esta temporada en LaLiga y ninguno de ellos acabó en victoria: derrota contra el Betis en el Villamarín y empate ante Mallorca en Son Moix.

Yarek, primera opción El principal candidato para ocupar el lateral izquierdo el sábado contra el Girona es Yarek Gasiorowski. El canterano tiene la confianza del Pipo y es la principal opción en caso de que Gayà no se recupere a tiempo. El de Polinyà de Xúquer lleva toda la semana entrenando como lateral izquierdo y está preparado para asumir la responsabilidad de su primera titularidad en primera división. Hasta la fecha, el joven central del Valencia ha participado en cuatro partidos de liga desde el banquillo. Nunca de inicio. Se estrenó en los últimos minutos de Mallorca (1’), repitió contra el Granada en Mestalla (1’), jugó los últimos 35 minutos ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y disputó toda la segunda parte (45’) frente al Celta de Vigo. Su único partido de inicio a las órdenes del Pipo fue en el partido de Copa contra el Logroñés en Las Gaunas. Ha adelantado a Cenk El internacional sub-19 ha caído de pie en el primer equipo ganándose la confianza del entrenador y de todos sus compañeros. En todas y cada una de sus actuaciones ha desprendido seguridad y fiabilidad. Sin errores a pesar de su juventud y de jugar en una posición que no es la suya. El canterano se ha adaptado a la perfección en el lateral izquierdo y ha adelantado a Cenk Özkacar en la rotación. El central turco fue la opción elegida por el Pipo en las dos ausencias por lesión de Gayà contra el Betis y el Mallorca. En ninguno de los dos partidos funcionó. Jesús Vázquez en Copa La idea es que Jesús entre en el equipo en el partido de Copa contra el Arosa. El Pipo no quiere precipitarse con él. El lateral izquierdo viene de superar un trastorno neuromotor y no compite desde el pasado 18 de agosto (jornada 2 contra Las Palmas en Mestalla). Hace tres largos meses y medio. «Jesús ha pasado un proceso difícil. Está mucho mejor, era una posibilidad. Hemos tratado de cambiar un poco la salida para tener continuidad y estar más preparados para las pérdidas. Gayà estaba más alto y tratábamos de compensar eso. Yarek nos ha dado más estabilidad y es un jugador que va a participar pronto y esperamos mucho de él», explicaba Baraja tras partido. Jesús llegó a calentar en la banda contra el Celta tras la lesión de Gayà, pero el elegido finalmente fue Yarek. Los peligros del Girona El Pipo tendrá la última palabra para elegir a su lateral izquierdo titular en Montilivi. Juegue quien juegue, no lo van a tener fácil. Delante estará un Girona (+16 con el Valencia) que hasta la última jornada era el líder de la competición. La banda izquierda es una de las mejores de la Liga con la dupla Miguel Gutiérrez -Savinho. La derecha también tiene dinamita con Arnau Martínez, Yan Couto o un Tsyhankov que viene de marcar el lunes al Athletic.