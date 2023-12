Hugo Duro aplaudió el trabajo del equipo a pesar de la dolorosa derrota en un partido que el Valencia ganaba en el minuto 80. "El Girona te mueve, te juega, es un equipo magnífico. Han jugado como llevan todo el año y hasta el primer gol de ellos le hemos hecho sufrir una barbaridad. Había que correr, se ha corrido, marcajes en el área... hay que trabajarlo", analizó para los micrófonos de DAZN en la entrevista postpartido.

El delantero, además, recalcó que cuando no se pueda ganar debe ser siempre dando la cara: "Si hay que perder que sea con esta actitud, con este sacrificio del equipo y no como algún otro partido que hemos perdido, así que más trabajo y más no puedo decir".

Además de doloroso, el madrileño considera inmerecido el resultado: "Duele porque te vas con cero puntos y viendo que has hecho un buen trabajo. Otras veces hemos perdido y hemos merecido perder, creo que hoy no merecíamos perder. Algunos no podían ni respirar, a mí me cuesta hablar. Jodido porque no nos llevamos los tres puntos, esto consiste en ganar". Pero el calendario no da tregua: "A recuperar que viene la Copa y una semana dura".

Finalmente, tras firmar su tercer gol a domicilio, agradeció la confianza brindada por Baraja y el club: "A ver si llega el cuarto. Trabajo, cuidarse día a día, que te den apoyo los compañeros, estar contento dentro y fuera del campo... se nota una barbaridad. Nadie confiaba en mí menos el míster, que me ha dado la oportunidad y qué menos que darle trabajo. Si no la aprovechaba es que era tonto. Mil gracias al Valencia, al míster y ahora a dar una alegría a la afición, así que a currar".