16:35

Árbitro

Le he preguntado por qué cuando un jugador está en el suelo y no finge no para el partido. Decía que estaba tratando de engañar y no era así. Íbamos a hacer los dos cambios porque por fuera nos costaba mantener posiciones. Sinceramente no lo he entendido.

Otra remontada del Girona

Sabemos que es un equipo constante que hace muchas cosas bien y nos ha faltado frescura. Me siento frustrado porque cuando hemos querido hacer el cambio no nos ha dado tiempo. Y tienen jugadores de gran calidad, sabíamos que el partido iba a ser largo hasta el final. Es algo que sabíamos pero me sabe mal. La diferencia de haber sentenciado ha sido el 0-2 con las acciones de Foulquier.