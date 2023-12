Si bien Rubén Baraja no quiso entrar en materia ante las preguntas de este viernes sobre el mercado de fichajes, Miguel Ángel Corona sí respondió a algunas cuestiones ante los micrófonos de DAZN en la previa del Girona - Valencia. El director deportivo aseguró que tiene estudiados los puntos fuertes y débiles del equipo y está preparado para dar el paso... cuando económicamente sea posible.

"Hemos hecho un análisis de la plantilla desde el 1 de septiembre. Nadie puede decir que existe la plantilla perfecta, cualquier club, entrenador o director deportivo encuentra un hueco donde mejorar", reflexionó. Ahí explicó que está preparado pero depende del dinero: "Tenemos un análisis hecho y estaremos preparados para, en el momento que financieramente pudiéramos, poder completar una mejor plantilla".

Sobre las salidas, rechazó tener miedo a perder a alguna pieza importante: "No, no... no lo tenemos. Estamos muy centrados en el día a día y creo que sabremos mantener la plantilla y competir bien hasta el final".

Preguntado por Yarek, Corona se deshizo en elogios al describir su progresión: "Muy prometedor, lo está demostrando con su rendimiento en nuestro equipo filial y recientemente en la sub 19. Los minutos con el primer equipo está demostrando que tiene un futuro esperanzador. Con tranquilidad, porque es difícil asentarse, pero confiamos. Ojalá que lo consiga".

Por otro lado, manifestó su confianza en hacer un buen partido en Montilivi: "Estamos ante el estadio más difícil y creo que hemos hecho buenos partidos de visitantes. En Bilbao hicimos un grandísimo encuentro. Confío en que daremos un gran rendimiento hoy".