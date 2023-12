Rubén Baraja compareció en la previa del partido contra el Girona, pero hubo un tema que rivalizó con el encuentro en la rueda de prensa: el mercado de fichajes. Queda un mes para que se abra, pero la visita de Layhoon Chan a Singapur para reunirse con Peter Lim y traer el encargo de no invertir dinero en fichajes ha precipitado que haya más preguntas al respecto. El Pipo, no obstante, optó por aludir a la lejanía con el mes de enero para no mojarse en demasía.

"Me gusta responder con la mayor sinceridad y respeto pero en 1 de diciembre no me voy a poner a hablar del mercado, ni del anterior ni del futuro. No estoy para eso en este momento. Estoy centrado en la competición, en mejorar, en disfrutar de cada instante y en transmitir al equipo la energía que necesita para mañana. Va a ser un partido muy difícil, este es mi foco", señalaba Baraja.

Desde que se cerró la ventana veraniega no ha escondido su percepción de que la plantilla es corta y que necesita especialmente un extremo zurdo. Repitió que existe esta estrechez de efectivos y valoró el compromiso del equipo: "Está haciendo un gran esfuerzo en posiciones, el compromiso de empujar y adaptarnos a situaciones de dificultad. Estamos en continua comunicación, yo les traslado de manera directa lo que pienso y lo que es importante", explicó sin entrar en detalles al respecto.

No espera salidas

El mercado no solamente entraña el peligro de que no haya refuerzos, sino de que se pueden perder futbolistas. Una situación que Baraja no espera, explicando que no tiene constancia, aunque reconoce que en el fútbol puede pasar de todo: "Un equipo paga una cláusula de rescisión y no puedes hacer nada. No creo que el club esté pensando en desprenderse de jugadores o venga alguien a pagar una cláusula pero en el fútbol puede pasar de todo", razonaba Baraja.