El Valencia volvió ayer al trabajo sin descanso para preparar el partido de mañana contra el Arosa correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. Rubén Baraja estará muy pendiente del estado físico de dos jugadores obligado a retirarse del terreno de juego por lesión en Montilivi: Diego López y Dimitri Foulquier. Los dos son duda para enfrentarse a los gallegos.

Según reconoció Rubén Baraja en la rueda de prensa, Diego López jugó «con una costilla rota». Una de las razones por las que el entrenador se mostró cabreado en la sala de prensa fue porque el árbitro no paró el juego instantes antes del gol del empate del Girona (1-1), a pesar de que Baraja la había dicho a su jugador que se echara al suelo para poder cambiarlo. «Es una acción en la que vamos a sacar de portería y le digo a Diego: ‘tírate al suelo para hacer el cambio’, pero en la que el árbitro no paró el encuentro», apuntó Baraja. La lesión, conforme a lo dicho por el técnico, no se produjo durante el partido. «Jugó con muchísimo dolor, y si quería cambiarlo no era para condicionar nada», reconoció.

El Pipo admitió que el estado físico condicionó a su equipo en la recta final. Foulquier no pudo defender esa misma acción del 1-1 porque previamente había tenido «una rampa». El francés se retiró con molestias musculares. Fran Pérez forzó para jugar porque un día antes había tenido fiebre. El jugador, que no acabó la sesión el viernes, se recuperó a base de medicación.

Baraja cuenta con Gayà para la visita al Getafe. La idea es que el capitán no viaje a la Copa y vuelva al equipo el viernes en el Coliseum. El de Pedreguer causó baja contra el Girona por culpa de sus molestias en el abductor y la rodilla izquierda. «Hemos intentado valorar que pudiera estar pero sigue teniendo molestias y no va a estar para este partido», explicó Baraja nada más comenzar la comparecencia de prensa en la ciudad deportiva de Paterna. El jugador está trabajando en dobles sesiones en las instalaciones para llegar a tiempo al partido del viernes contra los de José Bordalás. La idea es que Jesús Vázquez juegue de inicio contra el Arosa en la Copa.