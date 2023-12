Rubén Baraja lo ha confirmado. Alberto Marí va a entrar en la convocatoria para el partido de Copa del Rey ante el Arosa. El delantero, ausente toda la temporada por una comprometida lesión en la rodilla que sufrió en verano, será la principal novedad y una gran noticia para el Valencia, que recupera a un futbolista que demostró tener mordiente en el tramo final de la dramática campaña anterior.

"Alberto va a venir citado, es una de las buenas noticias. Lleva mucho tiempo trabajado, la pretemporada estaba siendo muy buena y la lesión le ha cortado el ritmo. Esperamos que le sirva para volver a competir, sentirse importante y recuperar la confianza", especificó el técnico en la rueda de prensa previa a viajar a Pontevedra.

El atacante alicantino esperará su turno desde el banquillo. Al once apunta Roman Yaremchuk, que es precisamente uno de los futbolistas que necesita este partido para recuperar confianza pensando en los duros partidos de liga. "Es una posibilidad de coger minutos para jugadores que necesitan esa continuidad en competición y así es como lo tenemos que afrontar. Es bueno que tengan esos minutos que necesitan y la Copa es una buena motivación", reiteró el entrenador.

Diego López, con dolor, "está mejor pero descansará y a ver si llega al Getafe". Cabe recordar que, tras el partido en Montilivi, Baraja explicó que el joven extremo había jugado con una costilla rota.

Gayà y Almeida no llegan

Quienes no formarán parte de la lista son André Almeida y José Luis Gayà. Ni el portugués ni el capitán se han recuperado de sus problemas físicos y Baraja ha confirmado que no viajan: "No llega André ni Gayà".