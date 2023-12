El Valencia se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, pero no hay nada que celebrar. Al revés. El equipo pasó de ronda de forma agónica. Casi sonrojante. Pidiendo la hora, cometiendo errores de bulto impropios de jugadores de élite y encomendándose a las paradas salvadoras de Jaume Domènech. Lo peor fue la respuesta de los menos habituales. La unidad B no estuvo a la altura a pesar del primer gol de la temporada de Román Yaremchuk y dio un paso atrás contra el Arosa de Tercera RFEF. Nada que ver con el paso adelante que les había pedido Rubén Baraja en la previa del encuentro. Selim Amallah y Hugo Guillamón nunca tuvieron controlado el partido, Sergi Canós no desbordó, Cenk Ózkacar se equivocó en defensa y el ucraniano no hizo más que el gol. Oportunidad perdida para los suplentes. El partido solo tiene una lectura posible: el plan B no es de fiar. El Pipo seguirá teniendo problemas cuando el viernes se gire a su banquillo en la segunda parte del Coliseum.

Baraja se vio obligado a echar mano de tres futbolistas titulares en los minutos finales. Javi Guerra, Fran Pérez y Thierry Rendall entraron al rescate cuando ya era imposible cambiar el rumbo del partido. Por suerte, todos sobrevivieron al mal estado del césped y no hubo que lamentar ninguna lesión en clave Liga. Las únicas conclusiones positivas volvieron a ser los niños del Mestalla. El extremo Marco Camus y el mediocentro Ali Fadal debutaron en partido oficial con buenas sensaciones. Rubo Iranzo y Pablo Gozálbez, más asentados en el primer equipo, no desentonaron. El partido también sirvió para ver en acción a Alberto Marí en acción cuatro meses después y para rodar físicamente a jugadores que salen de lesiones importantes como Mouctar Diakhaby o Jesús Vázquez. Le faltó ritmo a los dos. Ambos pagaron caro ayer su inactividad. La lástima fue David Otorbi. El extremo de 16 años, convocado por primera vez por el Pipo, se quedó a las puertas de convertirse en el debutante más joven de la historia superando el récord de Diego Ribera. Al Pipo le habría gustado darle ese premio, pero el partido tristemente no estaba para concesiones. Sorteo El Valencia será con más pena que gloria uno de los 32 equipos que estarán en el bombo de los dieciseisavos de final de la Copa. El sorteo, si no hay contratiempos como en la primera ronda, se celebrará el próximo martes 12 de diciembre a las 13:00 horas en el salón de actos Luis Aragonés de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Esta vez con la presencia de los cuatro clubes exentos por su participación en la Supercopa de España: Barcelona. Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna. Las eliminatorias de dieciseisavos de final se disputarán de nuevo partido único en el estadio del equipo de inferior categoría. Los partidos se disputarán el fin de semana del 6-7 enero de 2024 justo después del partido de Liga contra el Villarreal del martes 2 de enero en Mestalla. Será la última ronda copera sin el VAR. El videoarbitraje entra en la competición del KO a partir de los cuartos de final.