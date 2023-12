El Valencia CF tiene un problema en ataque. El ritmo goleador del equipo se ha frenado en las últimas jornadas y una de las principales razones es la dependencia anotadora en Hugo Duro que persiste desde el principio de temporada, aunque se ha acentuado en las últimas semanas. El ‘9’ valencianista se ha encargado de 7 de los 17 goles totales que registra el Valencia en liga. Es decir, un 41 por ciento del peso anotador del equipo que pone de manifiesto, en primer lugar, el gran estado de forma del atacantemadrileño y, en segundo lugar, que en esta primera mitad de curso está recibiendo muy poca ayuda por parte de sus compañeros.

Y es que solo seis jugadores más, aparte del mencionado Hugo Duro, han marcado al menos un tanto en la presente edición de LaLiga. Y todos ellos están muy lejos de los resgistros del ex del Getafe. De hecho solo Javi Guerra alcanza las tres dianas. A continuación en la lista aparecen Diego López y Pepelu, el lanzapenaltis del equipo, con dos goles, mientras que José Luis Gayà, Diakhaby y Fran Pérez han visto puerta en una ocasión. De momento, futbolistas que han demostrado poderío goleador en otras etapas y que estaban llamados a arrimar el hombro en esta como Sergi Canós, Amallah o Roman Yaremchuk no están rindiendo ni siquiera cerca de lo que se esperaba de ellos.

Los datos, además, contrastan de sobremanera con la tétrica temporada anterior en la que se rozó el drama del descenso en las últimas jornadas. Aquel equipo, muy distinto a pesar de que solo han pasado unos meses desde entonces, no contó en ningún tramo de la campaña con un goleador fuerte. De hecho nadie alcanzó en 38 jornadas las siete dianas que ya registra Hugo Duro en apenas 16 fechas, pero la diferencia estuvo en el variado reparto entre toda la plantilla. Un total de 17 futbolistas distintos aportaron su granito de arena para alcanzar los 42 goles que permitieron salvar la categoría sobre la bocina.

Samu Lino y Justin Kluivert terminaron siendo los máximos anotadores con seis goles cada uno. En tercera y cuarta posición, Edinson Cavani y Samu Castillejo con cinco y cuatro tantos respectivamente. Cuatro nombres que ya no formar parte de la plantilla porque bien terminaron cesión o bien se acordó una rescisión de contrato. El siguiente en la lista, con tres dianas, es Diego López, el primer jugador que todavía pertenece a la plantilla y que tiene doble mérito porque solo estuvo en dinámica del primer equipo en las últimas jornadas. Diakhaby también terminó la temporada con tres goles y André Almeida, por su parte, lo hizo con dos. El portugués, por cierto, lleva de baja prácticamente todo el curso por una compleja lesión en la espalda que no termina de remitir. La lista de 17 la completan 11 nombres que aportaron un tanto. Muchos de ellos como Nico González, Marcos André, Cömert o Lato ya no pertenecen a la plantilla.

Esperanza en Alberto

Otro de esos futbolistas que marcó un gol el curso pasado fue Alberto Marí. Fue solo uno pero muy especial. De hecho, dio tres puntos de oro en Balaídos que, a la postre, terminaron siendo necesarios para que el Valencia hoy continúe en Primera División. Además lo consiguió en únicamente 80 minutos repartidos en los cinco partidos en los que participó. Su gran final de campaña, unida a la prometedora pretemporada y a la cantidad de salidas que se produjeron en verano, lo situaron como un futbolista llamado a llevar buena parte del peso goleador de la plantilla. Sin embargo, una comprometida lesión de rodilla alteró todos los planes en verano y le dejó formando parte de la enfermería hasta este pasado martes en el que pudo estrenarse este temporada en el partido de Copa del Rey ante el Arosa.

El próximo paso para el alicantino es que vaya recuperando ritmo de competición en los próximos partidos. De momento Rubén Baraja ya espera su mejor versión con los brazos abiertos, consciente de que el equipo está atravesando un bache preocupante en las últimas semanas y de que una de las soluciones para solventarlo es la irrupción de un futbolista con ADN goleador. Alberto Marí puede ser el nombre propio de la segunda parte de la campaña.