Una de las noticias que dejó la Junta General de Accionistas es que el exfutbolista canario David Silva tendrá su lona en la fachada de Mestalla que se descubrirá en el homenaje que se le realizará en los prolegómenos del encuentro de este sábado ante el Barcelona.

Así lo anunció la presidenta Layhoon Chan. Hará el saque de honor del encuentro, llegó a la cantera del Valencia en edad cadete y tras culminar su formación y jugar cedido en el Eibar y en el Celta de Vigo se hizo un hueco en la primera plantilla del Valencia que en 2006 dirigía Quique Sánchez Flores y dejó su impronta con un juego de mucha calidad que también le ha servido para ser una de las grandes leyendas de la historia de todo el fútbol español con la conquista del triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa de finales de la década pasada y principios de esta.

Después de tres campañas en las que el equipo conquisto un título, la Copa del Rey de 2008, y en las que acumuló 167 encuentros oficiales, 38 goles y otras tantas asistencias, en 2010 fue traspasado al Manchester City por entre 30 y 35 millones de euros. Allí es considerado también uno de los mejores jugadores de su historia, formando parte de la plantilla del equipo que destronó al Manchester United y se alzó con el título de la Premier League con aquel gol del Kun.

El jugador canario, después de diez campañas en el club inglés, jugó cuatro en la Real Sociedad y este mes de julio anunció su retirada.La presidenta del Valencia, Layhoon Chan, anunció el homenaje, que coincidirá con la protesta convocada por Libertad VCF para expresar a Meriton que la afición no les quiere «bajo ningún concepto». La plataforma señala que «ninguna solución es aceptable si no supone la democratización del Valencia CF» y que el club «es de su afición». Asimismo, denuncian que como sigue «la censura a los aficionados» se repartirán antes del choque 20.000 carteles más de «Lim Go Home».