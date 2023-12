El presidente de la Asociación del Pequeño Accionista (APAVCF) Vicente Vallés ha criticado en la Junta General de Accionistas del Valencia CF el nivel de la dirección deportiva de Miguel Ángel Corona. "El nivel de la Dirección Deportiva no es suficiente para todo un Valencia. Tuvo como DD a tres entrenadores. "Esto no es un equipo de Segunda; César se fue y él aguantó, y su premio es ser DD del Valencia sin haber hecho ni un fichaje importante. Esta sección deportiva es nefasta para el VCF, estos señores no están capacitados para Primera División. Si la dirección no tiene ni para traer un mediocentro de cierre, cojanlo de la escuela con 18 años y prescindan de ellos, así invertimos ese dinero en un fichaje". Vallés ha denunciado que este equipo es "tan joven que se desfonda con las jornadas" y que a partir de enero "el resto de equipos nos meten la puntilla, como a los toros".

El presidente de la APAVCF ha puesto en valor al club por su trabajo de cantera. "Felicito al club y a la escuela del VCF por los canteranos que han subido, están haciendo un trabajo tremendo. Tienen ustedes un valor fantástico en la escuela, sepan mantener a la gente de la Academia. Sin ellos, Guerra, López, Mosquera, Yarek... no estaría ahí". El discurso inicial de Layhoon: Nou Mestalla, deuda y plantilla Respecto al Nou Mestalla, Vallés aseguró que "estamos a favor de que se acabe el estadio, a favor de lo que ustedes estan haciendo de llegar a acuerdos con la administración, el VCF se merece tener un gran estadio. La mayoría de nuestros socios opina que quiere el Nuevo Mestalla terminado". Por último, dio valor al elevado número de abonados de esta temporada. "Fíjese la lealtad del valencianismo que hay más abonados cuando peor está el equipo".