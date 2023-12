La presidenta del Valencia CF Layhoon Chan ha abierto la Junta General de Accionistas de 2023 con un discurso inicial en el que ha asegurado que "estamos en el camino correcto" y "necesitamos varias temporadas para recuperar y mejorar nuestra salud financiera". Layhoon ha asegurado que Meriton ha dado 190 millones al club en los últimos años y ha destacado la fórmula de sostenibilidad reduciendo costes y a través de la venta de activos deportivos. La presidenta asegura que el Nuevo Mestalla costará 340 millones, afirma que no hay acuerdo "debido a las elecciones" y espera que "se acelere la obtención de licencias". Según ella es "ahora o nunca". Por último, ha hecho un balance del tema depotivo pidiendo "tranquilidad" para la plantilla y ha sacado pecho de la cantera y de la oportunidad de "limpiar al vestuario" el verano pasado. Para ella "una plantilla de menor coste no la hace menos competitiva".

Estas han sidos sus primeras palabras del día:

"Antes de recibir preguntas y las votaciones, quiero dar a los accionistas una visión general de la temporada 22-23. Además de aprobar las cuentas, quiero destacar la mejora del balance financiero sobre el año anterior. Sin las restricciones de la covid, hemos pasado a más de 41.000 espectadores de media, sobre los 32.000 de media la temporada anterior. En la 22-23 hemos reducido la deuda neta en 44M. La deuda sigue siendo eleveda, y más con el aumento de intereses. Necesitamos varias temporadas para recuperar y mejorar nuestra salud financiera. Lo visto en la temporada 22-23 indica que estamos en el camino correcto. Sabemos que los balances financieros no son celebrados por la afición, pero todas estas medidas quieren mejorar la salud financiera para acometer el nuevo estadio. Meriton ha dado 190 millones al club en los últimos años, y más del 80% de este préstamo se capitalizó", detalló.

La presidenta asegura que el Nuevo Mestalla costará 340 millones, afirma que no hay acuerdo "debido a las elecciones" y espera que "se acelere la obtención de licencias". Según ella es "ahora o nunca". Ya hablé del Nuevo Mestalla en la JGA del año pasado. Desde verano hemos intentado normalizar relaciones con los actores del proceso. Debido a elecciones, no ha habido aún acuerdo. El nuevo Ayuntamiento nos dice que solo habrá convenio cuando arranquemos las obras. Hemos ido trabajando en silencio, creo que es la mejor manera. Nuestra posición no ha cambiado. Ya remitimos el certificado B1 a la anterior adminitración; esperamos que el resto de certificados estén listos en las próximas semanas y se acelere la obtención de licencias. EL NUEVO MESTALLA NOS COSTARÁ 340 MILLONES DE EUROS. Más de 5.000 euros por asiento. Será aproximadamente el mismo coste/asiento que Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao. Es un proyecto importante para el club. Hoy estamos preparados para comenzar y completar el proyecto. Aunque será un viaje difícil, para mí ES AHORA O NUNCA. Queremos ayudar a la ciudad de Valencia para ser sede del Mundial 2030 y la carta conjunta con FFCV y GVA es testamento de nuestro compromiso, porque el Mundial será bueno para la ciudad."

A continuación, Layhoon ha hecho un balance del tema depotivo pidiendo "tranquilidad" para la plantilla. La presidenta ha sacado pecho de la cantera y de la oportunidad de "limpiar al vestuario" el año pasado. "Cuando volví en verano 2022 no esperaba encontrarme con uno de los momentos más difíciles de la historia: la segunda mitad de temporada pasada, las imágenes de aficionados en Cádiz, Almería, Palma de Mallorca... fueron increíbles. Aprovecho para darles las gracias por apoyo. No queremos pasar las dificultades del año pasado. Como dije al inicio de temporada, queremos no sufrir: una vez lo hagamos, podremos avanzar hacia adelante. Esta plantilla merece tranquilidad. Una plantilla de menor coste no la hace menos competitiva. El hecho de deshacernos de varios jugadores de alto coste en verano fue una OPORTUNIDAD DE LIMPIAR EL VESTUARIO. El de ahora está comprometido e identificado con los valores del club y los de Baraja. Nadie mejor que él sabe cómo crear una identidad respetada por los rivales. A pesar de todos los retos, el club de nuevo este año ha sido reconocido por LaLiga Impulse en lo alto del ranking en varios aspectos. El año pasado, los canteranos de Academia dieron un paso al frente; como resultado, varios se ganaron y merecen puesto en el primer equipo. Baraja ha dado rienda suelta al potencial de los jóvenes. Le hemos dado tiempo, un contrato de dos temporadas. Los ajustes nunca son populares, pero son necesarios. Quiero recalcar coraje y trabajo duro de jóvenes jugadores, necesitan todo nuestro apoyo para ganar partidos. La temporada está demostrando la fortaleza y profundidad de nuestro trabajo de cantera. Así lo confirma el observatorio CIES. Durante la historia, el VCF ha demostrado de lo que es capaz. Queda mucho por mejorar, pero haremos lo necesario para seguir creciendo pese a retos. Le digo a todos los valencianistas que su apoyo y su pasión son vitales para nosotros. Les doy las gracias. Amunt Valencia".