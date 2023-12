Baraja ‘se inventa’ los fichajes que no llegan

Lo que empieza a ser ya un habitual cada año en el Valencia, va camino de ser una realidad una temporada más. Rubén Baraja ya sabe que va a ser complicado acometer algún fichaje para reforzar la plantilla en el mercado de enero, al menos si no hay ventas, algo que se antoja complicado. Peter Lim no autoriza gastar lo que queda de margen salarial para dotar al Pipo de las armas necesarias para dar un paso más y no sufrir lo que se sufrió la temporada pasada para salvar la categoría.

A una plantilla ya justa en cuanto a número de efectivos, se le une que, salvo Pepelu, los fichajes de la pasada ventana de fichajes, incluido Cenk Özkacar, no están rindiendo según lo esperado. Además, las lesiones no están acompañando. Rara vez el técnico valencianista ha podido contar con su plantel al completo, teniendo que tirar de cantera, como es el caso de Yarek, el cual cada día está mejor, incluso jugando en una posición menos habitual para él. La ausencia de Gayà ha obligado a buscar una alternativa en Paterna. Jesús Vázquez era la opción más lógica, pero no volvió a su mejor nivel tras sus problemas físicos, aunque cada vez empieza a tener más minutos. Su problema, que el de Polinyà del Xúquer no deja de crecer. El sábado, a pesar de contar con pocos minutos, fue clave para sumar un punto salvando sobre la línea el gol de Raphinha una vez superado Mamardashvili. Quien también está empezando a arrancar, aunque a pasos muy cortitos a pesar de su envergadura, es Yaremchuk. En Liga todavía no ha demostrado sus dotes goleadoras, pero ante el Barça, al menos en los primeros minutos, se le vio con otra actitud. Se movió por todo el perfil ofensivo, alejándose del área para combinar y participar en la construcción de las jugadas de ataque. Baraja está encontrando variantes en su once, ya sea por necesidad como por trabajo. Al ariete ucraniano se le une la recuperación de Alberto Marí, que ha caído como agua de mayo. El ilicitano será un ‘fichaje’ para la segunda mitad de temporada, y le dará la opción al Pipo de alinear a dos ‘nueves’ al mismo tiempo, algo que hasta la fecha solo había pasado en el último encuentro ante los blaugranas con Hugo Duro y el internacional por Ucrania. Aparecen jugadores como Guillamón, que tras su gran actuación el sábado se postula como un refuerzo para los próximos partidos, precisamente en su primera titularidad. Y en el caso de la defensa, Mosquera es ya una realidad, mientras que Diakhaby vuelve a la defensa tras su lesión y será una alternativa a Paulista, un fijo hasta la fecha haciendo de ‘hermano mayor’ de Mosquera. Los fichajes están ya en el equipo, y la labor del cuerpo técnico será ahora sacar el máximo rédito de sus cualidades para que puedan aportar un valor diferente para ayudar al máximo al equipo. Varios nombres deben dar un paso al frente y ser ese refuerzo tan necesario.