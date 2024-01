Poco más de una semana después del inicio del nuevo año volvió a salir a la palestra el Nuevo Mestalla que, por otra parte, sigue parado a la espera de que el Valencia vuelva a meter grúas en el esqueleto de hormigón que luce en la Avenida de las Cortes y retome las obras. Este reinicio es la condición a la que sigue acogiéndose la Alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para sentarse a negociar el nuevo convenio con el club, como así volvió a recordar en la mañana de miércoles en el desayuno informativo en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en el que anunció un calendario de plazos para el Nuevo Mestalla, señalando que en el primer tercio de 2024 estarán las licencias operativas para la reanudación de las obras, con penalizaciones al Valencia si no se cumplen los hitos reflejados en el convenio que acuerden.

Para poder justificar esa concesión de licencias, la alcaldesa se amparó en la legalidad, recordando una vez más la condición principal para renegociar el convenio: «No se negociará hasta que no se inicien las obras». Pero Catalá no se quedó ahí: «Exigiremos que haya un alto grado de ejecución. En caso de que cumplan e inicien las obras como pedimos, el convenio fijará una planificación para la ejecución temporal de obras y el incumplimiento supondrá una penalización para el Valencia CF», aseguró la alcaldesa de la ciudad, con un mensaje sobre su gestión: «Mano firme pero sin paralizar ningún proyecto de esta ciudad», sentenció.

En cuanto a estos castigos por no cumplir con los plazos comentó que «el pago de las penalizaciones se garantizará a través de un aval bancario que tendrá que presentar el club». Con todo ello, subrayó una diferencia en el convenio que tienen preparado respecto al que redactase el anterior gobierno, y sobre el que están trabajando en el PP: «Además, aunque en el borrador del convenio de la anterior legislatura no se contemplaba, el nuevo convenio incorporará el detalle de las fuentes de financiación de las obras del nuevo estadio», con un alegato final para sacar músculo sobre su gestión: «Más garantista con la ciudad y con el futuro de la ciudad no se puede ser», defendió.

Críticas de la oposición

La reacción a las palabras de María José Catalá respecto a la concesión de las licencias urbanísticas al Valencia no tardó en llegar. La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, se mostró crítica con las palabras de Catalá, cuestionando que no se le vaya a exigir a Meriton ninguna contraprestación por la licencia de obras y que «deja la ciudad en manos de la voluntad de Peter Lim».

La portavoz de uno de los grupos de la oposición incidió un poco más: «Todo el mundo en esta ciudad sabe que Peter Lim no tiene ni para hacer un fichaje y la Sra. Catalá dice que confía en que construirá un campo de fútbol de primera sin pedirle ninguna garantía. Esto nos recuerda mucho a las épocas en las que el club se malvendió y al PP le pareció magnífico», continúa, asegurando que desde su formación política «sólo aceptaremos una propuesta que incluya garantías financieras y contractuales sobre un estadio útil para la ciudad y la afición y no un pelotazo urbanístico a los que tan acostumbradas, desgraciadamente, nos tiene el PP», finalizó.