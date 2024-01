"Otro catorce de leyenda", titulaba la portada de SUPER el pasado 5 de enero. El capitán José Luis Gayà igualó contra el Villarreal los 340 partidos oficiales de uno de los grandes futbolistas de la historia del club: Vicente Rodríguez. Todo un ídolo de su infancia y una inspiración para su carrera deportiva. De hecho, después de una primera temporada como profesional luciendo el ‘31’ a su espalda, eligió el dorsal ‘14’ en honor al 'xiquet' para su segundo año como jugador del primer equipo en el verano de 2015. Hoy el club los ha juntado en la ciudad deportiva de Paterna bajo el lema "La leyenda del 14". Estas ha sido la charla que han mantenido:

Vicente: ¿Qué tal el equipo?

Gayà: Genial. Hemos empezado a acumular victorias que nos están dando mucha vida, porque veníamos de un pequeño bache y estamos recuperando buenas sensaciones y veo al equipo muy bien y con ganas.

Vicente: Yo también lo veo bien. Desde fuera se ve un equipo que está conmpacto y con muchas ganas.

Gayà: Tener a ni más ni menos que a un ídolo como Pipo de entrenador es un orgullo, igual que estar hablando contigo porque eres un referente para mí y me hace mucha ilusión.

Vicente: Yo igualmente. Estoy muy orgulloso de todo lo que estás consiguiendo, esperemos que sigas igual. El '14' lo cogí porque en mi primera pretemprada Gerard estaba apunto de irse al Barcelona y al final entrenó dos días se fue, el número se quedó libre y me quedé con el 14.

Gayà: Lo hiciste bueno la verdad, yo pasé de tener ficha del filial al primer equipo y el hecho de que estuviera libre con todo lo que has significado para el Valencia, además un jugador de banda y zurdo, no lo dudé. Porque también es un numero que me gusta. Como dice ahí 'la leyenda del 14' continua, para mi es un orgullo poder llevarlo y que siga sumando partidos.

Vicente: Es un numero que a partir de ahora ojalá venga otro valenciano y pueda cogerlo, pero dentro de muchos años. ¡Todavía no!

Gayà: Lo llevaste tú, ahora yo, tiene una importancia y estoy orgulloso de poder llevarlo.

Vicente: Me has superado en partidos, enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti, un jugador de la casa.

Gayà: Gracias. 340 son muchos partidos. En la charla anterior que tuvimos ya dijiste algo... pero no me lo esperaba.

Vicente: Son muchos y seguro que van a ser más. Además de lo que has demostrado en el campo el nivel que tienes has demostrado el cariño que tiene al club, has tenido opciones de marcharte y has querido quedarte y eso dice mucho de ti. Se veía el nivel que estaba dando, las ganas que tenía y la energía y ahora mismo es un referente y es un jugador muy importante para el equipo a nivel defensivo, ofensivo y a nivel del vestuario. Es el capitán y un jugador muy querido por la afición.

Gayà: Eras bastante mejor que yo. Bueno, somo, diferentes, yo lateral y tú extremo, que ya quedan pocos jugadores como tú y era un placer verte por la banda por todo lo que corrías, trabajabas y lo vertical que eras.

Vicente: José ha madurado mucho después de 8 años, has cogido galones, te has heyo cho un jugador importante con mucho peso en el equipo, eres un referente y qué mejor que tú para que esos chicos jóvenes que están empezando sepan lo que es jugar en el Valencia.

Gayà: Yo estoy encantado de poder ayudar a todos los chavales que vienen de abajo, yo me veo muy reflajado en ellos, porque yo también vengo de abajo y estoy muy feliz de ser parte de sus aprendizajes. Que sepan que van a tener partidos malos, la gente lo tiene que entender. Vienen las críticas, hay que saber afrontarlo porque son momentos complicados, ojalá esten mucho tiempo aquí y podamos formar algo muy bonito.

Vicente: Al Pipo no lo he tenido como entrenador, pero se le ve un técnico serio, comprometido, muy ordenado, que le gusta que el equipo esté junto, creo que aprendió mucho de Rafa Benítez. Como persona nos juntábamos mucho los españoles y la relación era muy buena.

Gayà: Ya se está viendo este año a un Valencia que sabe a lo que juega, el año pasado él llegó en una situación muy complicada, sin tiempo para trabajar, pero desde pretemporada yo ya sentí otra cosa. Pensaba que el equipo no se iba a parecer en nada a lo que habíamos vivido. Veo un equipo que compite siempre y eso es para darle valor.

Vicente: Es para darle valor a lo que esta haciendo el entrenador. Ha competido en todos los partidos quitando el del Madrid y el del Betis.

Vicente: Mestalla desde siempre responde estén bien las cosas o mal. En nuestra época también. Entonces tenían un motivo, estábamos a punto de ganar títulos, ahora la gente ha seguido acudiendo incluso más que antes.

Gayà: En los momentos difíciles es cuando se puede medir a una afición y el año pasado estuvo con nosotros en una situación muy delicada. Lo fácil hubiera sido lo otro, pero la gente estuvo con nosotros. Este año da igual el día. Martes, miércoles... 44.000 personas. Eso a nosotros nos da mucha seguridad.

Vicente: Debes de ir a la convocatoria de la Eurocopa.

Gayà: He tenido la suerte de ir a la Eurocopa, en el Mundial ya vimos lo que pasó, es algo que no me obsesiona. Tengo esa ilusión, pero prefiero centrarme en el club y luego si llega la oportunidad dejar todo.

Vicente: ¿Hasta dónde puedes llegar?

Gayà: Me veo muy bien, estoy en una edad muy buena. Es algo que no me obsesiona, voy a intentar jugar los máximos partidos pero siempre pensando en el siguiente, intentado disfrutar lo máximo de cada partido.

Vicente: Espero que te pongas cerca de Fernando o que lo sobrepases. Porque puedes hacerlo con la edad que tienes. No e por meterte presión, pero puedes conseguirlo.

Gayà: Claro que lo podría conseguir, pero es algo que no me obsesiona. Te he superado a ti con todo lo que supones.

Vicente: Es muy especial lucir esta camiseta. Mi hijo juega en el Valencia y ojalá pueda vestir esta camiseta y pisar Mestalla que es lo más grande para un jugador de la casa.

Gayà: Yo también he sido del Valencia desde pequeñito, mi padre, mi madre y mi hermano son del Valencia, me lo han inculcado. M hermano llegaba a casa cuando perdia el equipo y decia 'mo me habléis de fútbol'.