En los últimos días han vuelto a cobrar vida los cantos de sirena sobre un posible regreso de Rafa Mir a Mestalla. El delantero cartagenero ya fue objeto de deseo en el mercado de verano, pero las exigencias económicas sevillistas, que tampoco van sobrados de delanteros centro, sepultaron las opciones de su fichaje. Ahora los rumores reaparecen tras un primer tramo de temporada en el que Rafa Mir no ha tenido el protagonismo deseado y tampoco ha brillado en cuanto a estadísticas.

La reunión de Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia, con el secretario técnico del Sevilla no hizo más que seguir echando leña al fuego, a pesar de que, tras la derrota de ayer ante el Alavés, en la que por cierto Mir anotó un tanto, el delantero dijo que “tengo tres años de contrato con el Sevilla”.

En la rueda de prensa previa al Cádiz-Valencia, Rubén Baraja ha sido cuestionado por este culebrón y el técnico del Valencia, aunque no ha querido pronunciarse mucho al respecto, ha transmitido que el club está atento al mercado para reforzar la plantilla: “Hay que ser respetuoso con jugadores de otros equipos y con contrato no podemos valorar sus situaciones.. Yo entiendo que la Dirección Deportiva está trabajando para que si hay alguna buena situación se pueda valorar pero no tengo constancia de que haya nada definitivo ni que se se esté cambiando el plana que hay para este mercado que nos había dicho el club”.

El Sevilla da el OK a la salida de Rafa Mir al Valencia El murciano, a diferencia del verano, tiene el OK para salir si la operación beneficia a las dos partes. Ya ha rechazado propuestas de medio mundo. Ve posible la operación. Corona estuvo en el Sánchez Pizjuán. El único escollo ahora es que el Valencia encuentre la vía económica para cerrar su incorporación.