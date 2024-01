El mercado da señales de vida en Mestalla

El mercado de fichajes invernal supera su ecuador y el Valencia CF empieza a dar mínimas señales de vida. Desde hace meses el discurso desde el propio club ha mantenido las casi nulas posibilidades de que Meriton refuerce la plantilla que dirige Baraja. En los últimos días ese discurso ha sufrido un pequeño giro. Sin ir más lejos, el pasado domingo, en la previa al choque contra el Cádiz, Javier Solís no cerró la puerta a llegadas: «La dirección deportiva está en su obligación de trabajar en diferentes opciones que se puedan dar. La situación económica es la que es y habrá que ver hasta el último momento si hay posibilidad de reforzarse». Nombres propios hay dos: Rafa Mir y Peter Federico. Y la llave a cualquiera de los dos la puede tener Koba Koindredi.

Rafa Mir ya fue objetivo del Valencia el pasado verano. El jugador quería venir, de hecho, pero no hubo sintonía entre clubes en términos económicos. Algunos meses después, su situación no ha cambiado y sigue queriendo salir. Lo que sí ha cambiado es la postura del Sevilla, que ahora le abre la puerta. Este lunes el revuelo estuvo en que el ‘9’ cartagenero no se entrenó y los primeros rumores apuntaron a que su marcha se aproxima. Más tarde se confirmó que tiene molestias. En cualquier caso, tras la sesión, el técnico del Sevilla Quique Sánchez Flores echó más leña al fuego: «A mi me interesan jugadores que estén motivados. Los que entendamos que no están motivados irán a otros destinos», expresó.

Rafa Mir no es la única opción que maneja el Valencia en caso de tener opción de fichar en este mercado. Otro nombre que lleva tiempo sonando y que sigue interesando a la secretaría técnica valencianista es Peter Federico. El joven extremo milita en el Real Madrid Castilla y esta temporada ya ha disputado 18 partidos en los que ha convertido dos goles y ha repartido dos asistencias. Es un perfil quizá más interesante para Rubén Baraja porque, si de algo va especialmente corta, es precisamente de extremos. Además, a nivel económico, a falta de conocer si el Valencia trataría una cesión o una compra, sería una operación mucho más fácil que la de Rafa Mir, por quien el Sevilla ya dejó claro en su momento que quiere una oferta interesante. Es decir, Peter Federico cumple los requisitos suficientes para ganar enteros respecto a Mir.

Koba tiene la llave

Ninguna operación tendrá opciones de ver la luz si el Valencia no hace un movimiento hacia el sentido contrario. Y en ese escenario Koba Koindredi, cedido en el Estoril, puede ser el elegido. La semana pasada, varios medios desde Portugal informaron que el Sporting de Portugal lo tiene en su radar y quiere plantear una oferta. Hasta el momento no se ha materializado pero, en caso de fructiferar, dotaría al club de Mestalla de herramienta suficientes para abordar un traspaso pequeño.

Tárrega, cerca de salir

Antes que la de Koba, en caso de hacerse, todo apunta a que la primera salida será la de César Tárrega, que está cerca de poner rumbo a Valladolid en calidad de cedido para jugar media temporada en Segunda División. La operación, avanzada por Tribuba Deportiva y confirmada por Superdeporte, se cerrará si no hay ningún contratiempo de última hora porque la sintonía entre los clubes es total y el jugador ve con buenos ojos ese paso adelante. Con esta decisión, el jugador probará el fútbol profesional de forma regular en una plaza exigente como el José Zorrilla.