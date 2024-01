Críticas a Yarek.

Lo más importante es asumir rápidamente el club en el que estás. Si hubiera salido bien, todo el mundo le hubiera valorado en positivo, pero cuando el resultado no es bueno es muy fácil apuntar sobre el rendimiento de uno o determinados jugadores. Esto no me gusta porque son nuestros jugadores y son chiquillos. Es su primer partido titular de central. Hay que dejar que se equivoquen y mejores, como ha hecho Mosquera, que también ha tenido errores y ha mejorado. Yarek va a ser un jugador de futuro para el Valencia sin ninguna duda. Están iniciando su carrera y hay que apoyarlos y reforzarlos cuando no tengan buenas actuaciones. No es momento de centrar las críticas en uno o dos y sí en el equipo que no respondió como esperábamos.