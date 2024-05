Catalá: "Lim estará encantado de no aprobar las fichas porque son las que ponen en cintura las obligaciones del Valencia"

María José Catalá ha hablado este jueves antes de la reunión política prevista para las 17:00 horas en la que se pretende, entre otras cosas, definir el rumbo con el Nou Mestalla y que los partidos de la oposición den el visto bueno a las fichas urbanísticas presentadas por el Ayuntamiento popular, que no difieren de las que preparó el PSOE antes del cambio de gobierno en mayo de 2023.

La alcaldesa ha explicado que en el encuentro se va "a plantear la necesidad de un acuerdo en torno a las fichas urbanísticas, plantearles que el documento es el mismo que tuvo una aprobación inicial en el anterior mandato. Fueron las fichas que en su día pusieron en valor la entonces vicealcaldesa como una de las herramientas necesarias para acotar lo que tiene que hacer el Valencia y para que el club entre en el corsé que la ciudad tiene que ponerle. No entenderÍa que no fueran aprobadas por el equipo que en su día las propuso".

Como respuesta al PSOE y a Borja Sanjuan, que también habló esta mañana e incidió en la idea de que las fichas deben ir junto al convenio y el aval económico, Catalá expuso que "aunque en su momento junto a las fichas no llevaban el convenio, ahora quieren un convenio, yo no he negociado ningún conveno con el Valencia, el único convenio que consta es el borrador que dejó Sandra Gómez. Si quieren trabajar sobre ese convenio no tengo ningun problema. Ellos mismos saben que fichas y convenio no pueden ir juntos, primero van las fichas, la aprobación definitiva, ya tuvo una inicial, y luego el convenio, eso va por pleno. Todo esto lo saben igual que saben que no pusieron ningún aval. Yo fue la primera que habló de avales".

Por último, dejó claro que la aprobación de las fichas urbanísticas es necesaria para que Lim se ajuste a las pautasque marca la ciudad, y no al revés: "Estoy contenta de que haya vuelto todo el mundo al punto de partida del que yo hablé, pido coherencia, para la ciudad lo mejor es que haya fichas, no para el Valencia, no hay una ventaja sobre el Valencia por el hecho de no aprobar fichas. Lim estará encantado de no aprobar fichas porque las fichas son las que ponen en cintura las obligaciones del Valencia. Las fichas son las que garantizan la postura de la ciudad, quien dice 'nada de nada' favorece a Lim, no a la ciudad. Apelo a que haya consenso, que es nuevo en esta historia".