"Si Catalá quiere coger la mano del resto de partidos, debe soltar la mano de Peter Lim"

Este jueves a partir de las 17:30 horas aproximadamente, la clase política se reúne para decidir el rumbo que debe tomar el Ayuntamiento con el Nou Mestalla. Cabe recordar que a principios de la semana el Ayuntamiento trasladó a las fuerzas políticas la documentación sin modificaciones en las fichas del estadio de cara al mencionado encuentro. Además, se facilitóo un documento de carácter técnico donde se explica las puntuales variaciones que tras la exposición pública del Plan ATE sometido a información en abril de 2023 se han producido.

Durante la mañana de hoy, Borja Sanjuan, portavoz del PSOE atendió a la prensa en la previa a la reunión con María José Catalá y acusó a la alcaldesa de no haber hecho los deberes desde que asumió el poder en mayo de 2023. "La señora Catalá vuelve otra vez a querer tener la misma reunión para hablar de las fichas urbanísticas cuando nosotros siempre hemos dicho que las fichas tienen que venir con el convenio y un aval económico. Y ahora ha venido a deslizar que puede empezar a atrabajar un año después sobre el borrador de convenio que dejamos nosotros. ¿Por qué ahora y no durante todo el año cuando se habia negado? ¿Por qué ademas quiere que el convenio vaya después? Aprobar unas fichas sin convenio es aprobar derechos sin concretar las obligaciones".

Borja Sanjuan / EFE

El edil socialista insistió en que la alcaldesa acuda al encuentro con una propuesta sobre el Nou Mestalla y no exponga lo mismo que ya se trató en el último encuentro: "Le pido que se ponga a trabajar, que deje de perder el tiempo y venga a la reunión con una propuesta, que si es la propuesta del PSOE, que eran fichas más convenio más aval, nos explique por qué lleva un año diciendo que esa propuesta no era o no la puso en la mesa. Pero si es así y quiere rectificar, rectificar es de sabios. Estaríamos encantados de que rectificara y dejara de ser una persona a fin a los intereses del máximo accionista, y fuera a fin a los intereses de la ciudad, que deje de jugar al trilero, esto no va de ir a la entrevista más cómoda a que me den la razón para decir que tengo las fichas y del convenio ya hablaremos y del aval no quiero hablar".

"Le pido que vaya a la reunión con un plan que sea el que haga ella. Y si su propuesta es decir que el PSOE tenía razón, estamos de acuerdo. Tiene que ser fichas, convenio y aval. Estoy harto de escuchármelo a mi mismo, pero lo decimos: fichas más convenio más aval. No entendemos por qué ha perdido un año si esa es su propuesta o a lo mejor quiere jugar al trilero y quiere hacer ver que esa es su propuesta pero no lo es. Tenemos una confianza regular con su actitud porque está más centrada en buscar culpables a su fracaso que buscar una solución, porque ella es consciente de que ha perdido un año, de que su plan para favorecen a Lim ha fracasado y ahora, acorralada, si quiere la mano del resto de partidos debe soltar la mano de Peter Lim. Bienvenida si ese es el camino pero nos parece que no tenemos esperanzas en conseguirlo. Esperemos que venga con algo más que lo que nos propuso en septiembre del año pasado", concluyó Sanjuan.

