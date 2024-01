El Valencia se llevó los tres puntos contra el Athletic en un partido marcado por la resaca del encuentro de Copa del Rey. La alineación era uno de esos momentos en los que el aficionado y todo el mundo iba a tener puestos los dos ojos y en esa elección de los 11 guerreros, Baraja apostó por Foulquier como titular. El Mosquera, Paulista y Gayà se asumía con naturalidad pero Thierry partía como el teórico titular y el Pipo optó por una ‘sorpresa’ como es Foulquier. Y además el rival que tenía por delante era uno de los más exigentes del curso: Nico Williams. El futbolista español es una de las sensaciones de la temporada. Vertical, con regate, con gol y demostrando cada día ser mucho más constante y regular en su fútbol. En definitiva, el examen era complicadísimo para Foulquier, quien no se hizo pequeño ni mucho menos.

El lateral derecho estuvo impecable. De menos a más. Desde el inicio supo contener a Nico pero sí es cierto que en los primeros minutos el jugador español tuvo dos disparos que pudieron generar algo de peligro. A partir de ahí no se le volvió a ver. Foulquier le ganó en los duelos, le sacó del partido e incluso provocó que se enfadara más de la cuenta con el colegiado.

De hecho, incluso a pesar de los duelos ganados del jugador del Athletic, el conjunto dirigido por Ernesto Valverde echó de menos su verticalidad en el segundo tiempo. Apenas amenazó el espacio o le ganó la espalda a Foulquier y tampoco fue capaz de superarle en el cara a cara. De hecho, Nico, que tiene una media de 3 regates completados por partido, apenas intentó uno contra el lateral del Valencia CF. Eso define la tranquilidad con la que afrontó el duelo el futbolista del Valencia CF.

Temporada 2023/24

El encuentro contra el Athletic no fue el único en el que ha estado muy bien esta temporada Foulquier pero sí ha sido tal vez el choque en el que el jugador ha mostrado más superioridad. Sin embargo, más allá de las estadísticas ante el cuadro vasco, el jugador ya había demostrado que no es de los que se borra Siempre que Baraja le necesita está disponible y tiene capacidad para aportar desde el banquillo o, como contra el Athletic, como titular. Esta temporada lleva una media de 43 minutos y aunque es cierto que en ocasiones está lejos del nivel de un Valencia histórico, para este contexto es un futbolista que aporta y que no se esconde. Sus 17 partidos este curso demuestran que apenas no ha jugado cuatro partidos. Y la noticia más importante en ese sentido es que fue el primer partido esta temporada en el que es titular y además se consigue dejar la portería a cero. Fue la primera vez que eso sucedía y una espinita que tenía clavada el futbolista francés. Hasta la fecha sí había estado presente contra Las Palmas, Granada, Cádiz y Rayo. En ninguno de ellos fue de la partida y es que el elegido había sido Thierry. Pero su primera portería a cero ha llegado y abre competencia en el lateral. Un nuevo ‘milagro’ de Rubén Baraja.