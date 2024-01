El mercado debe esperar (aún) más

El mercado del Valencia tiene que esperar. Todavía un poco más. La clasificación contra todo pronóstico del Estoril anoche para la final de la Taça de la Liga que se disputará el sábado puede retrasar la operación de Koba Koindredi y, por tanto, seguir bloqueando la llegada de fichajes al Valencia. La intención del Estoril es contar con el futbolista (ayer titular contra Benfica) para la finalísima del sábado ante el Braga y de esta forma atrasar su venta al Sporting de Portugal. Pese al contratiempo, el Valencia confía en que la operación a tres bandas salga adelante una vez disputada la final con la opción de compra de 3 millones del Estoril y la posterior reventa al Sporting. El jugador dijo «¡Nos vemos el sábado!» a su llegada al vestuario. Su entrenador Vasco Seabra está «tranquilo». Todo apunta a que se quedará. Koba tiene la llave de los fichajes del Valencia. Rubén Baraja y Peter Federico González, la prioridad del mercado, tienen que esperar. Es lo que tiene el Valencia de Peter Lim.

Peter Federico

El Real Madrid espera la luz verde del Valencia, pero la realidad es que da al futbolista como cedido en este mercado de invierno. La prueba es que el Madrid ha cerrado el fichaje de su sustituto. Ayer hizo oficial la incorporación de Jeremy de León. El habilidoso extremo de 19 años, propiedad del Castellón, llega al Real Madrid Castilla para suplir la marcha de Peter al Valencia. El puertorriqueño será el encargado de tapar el vació que dejará Peter en la banda. El Madrid tiene un acuerdo con el Valencia para la salida de Peter y lo da por cedido. La prueba es que ha dejado de contar en los planes de Raúl González. El extremo no fue convocado para el último partido de liga del filial blanco contra el Sanluqueño.

Su protagonismo en el equipo ha sido muy residual durante las últimas semanas: solo 16 minutos contra el Ibiza el 13 de enero, 20 minutos frente al Córdoba el 4 de enero y 12 minutos ante el Intercity el 16 de diciembre. Para encontrar su última titularidad con el Madrid hay que remontarse al 9 de diciembre contra el Recreativo Granada. Hace casi dos meses y jugando por dentro de mediapunta. Blanco y en botella.

Rafa Mir y el Torino

Peter Federico espera y Rafa Mir también. El delantero del Sevilla (con contrato hasta el 30 de junio de 2027) está pendiente de la ‘operación Koba’ como última puerta hacia el Valencia en el mercado de invierno. El murciano se resiste a descartar su vuelta a Mestalla por difícil que parezca. Su voluntad es la de esperar hasta el final, aunque el Valencia no se lo está poniendo fácil. A su favor juega el aval de Rubén Baraja y por encima de todo la condición de «especial» para Peter Lim y su vínculo profesional con Jorge Mendes. Rafa ha demostrado durante toda la ventana de enero que el Valencia es su primera opción. De hecho, tal y como publicó SUPER, el jugador tiene luz verde para salir y ha rechazado ofertas superiores en lo económico de Alemania, Italia, Francia, Turquía, MLS y Arabia. Mir está apurando todas las opciones de fichar por el Valencia, pero la inacción del club le obliga a valorar las ofertas que siguen encima de la mesa.

La que tiene más fuerza ahora mismo es la del Torino. El club italiano está en contacto con el Sevilla (Víctor Orta) para hacerse con los servicios de Rafa. De momento, las negociaciones están avanzando. El delantero no lo ve con malos ojos, pero todavía no ha dado el OK. La decepción en verano fue muy grande (el Sevilla cambió las condiciones económicas y el Valencia llegó tarde), pero el jugador mantiene viva la esperanza por pequeña que sea. Eso sí, no puede esperar eternamente. El Torino llama fuerte a la puerta. Preguntado por Rafa Mir, Quique Flores aseguró ayer: «Quiero que en el Sevilla haya jugadores que quieran defender el escudo del Sevilla. Mi labor es identificarlos y ponerlos sobre el campo».