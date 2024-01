Dos de las cinco bajas con las que el Valencia afronta esta noche el partido del Metropolitano frente al Atlético están motivadas por la Copa Africana de Naciones (CAN). La del central Mouctar Diakhaby y el centrocampista Selim Amallah, inmersos en los octavos de final del torneo africano que empezaron a jugarse ayer sábado. Nigeria y Angola, que dejaron en la cuneta a Camerún y Namibia, respectivamente, ya están en la ronda de cuartos.

Este domingo, horas antes del choque con el Atlético en Madrid, llegará la hora de Diakhaby. El defensa, entre los centrales con mejor rendimiento de la fase de grupos de la CAN, recuperará la titularidad en la selección de Guinea. Kaba Diawara decidió reservarlo en el último encuentro del grupo ante Senegal, para que así el valencianista no corriese el riesgo de ver una tarjeta amarilla que le hubiese privado de jugar hoy el duelo de octavos frente a la gran revelación del campeonato, Guinea Ecuatorial (18:00 h), selección en la que juegan Emilio Nsue (Intercity) y los ex del Valencia Mestalla, Akapo (San José Earthquakes) e Iban Salvador (Legnica).

El martes será la hora de Selim Amallah. Marruecos, gran favorita, cerrará los octavos contra Sudáfrica en la noche del martes. Los marroquíes, cuartos en el Mundial de Catar, jugarían los cuartos de final el sábado 3 contra el vencedor del cruce Cabo Verde - Mauritania.

En los hipotéticos cuartos, la Guinea de Diakhaby podría vérselas con Egipto o Congo, también el sábado. Ese mismo, a las 14:00 h, el Valencia recibirá al Almería en casa. Es decir, si Amallah y ‘Diakha’ deben jugar los cuartos de la CAN, seguirán siendo baja el sábado 3.