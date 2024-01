La entrevista que Rubén Baraja ha concedido en 'Movistar Plus' ha permitido que el técnico se moje respecto a los temas que ocupan la más estricta actualidad del club como el inminente fichaje de Peter Federico. Además, el Pipo ha analizado la situación actual de Valencia y la previsión de cara al futuro.

"Mi comunicación es directa con la persona que tiene aquí el mando, LayHoon, y con la comisión deportiva. El planteamiento de esta temporada era encontrar la estabilidad deportiva, la base para formar un equipo competitivo, no solo para este año, un poco para el futuro", explicó.

Sin límites, Baraja no tiene pelos en la lengua para afirmar que su deseo y objetivo es que el Valencia vuelva a pelear en las primeras posiciones de la tabla: "Mi objetivo, desde la humildad, me gusta pensar en grande en que he venido aquí para devolver al Valencia a las posiciones donde merece estar. Esto no es de un día para otro, tiene un proceso. Lógicamente mi ambición pasa por entrenar a un Valencia que esté en los puestos de privilegio, por estar arriba, competir de tú a tú a los grandes y consolidarnos".

Por último, el preparador valencianista concluyó su intervención con un mensaje directo a Singapur: "Para eso hay que tener un proyecto, un camino a recorrer. El propietario tiene que estar en la misma línea y ambición: de querer mejorar al equipo, de querer ir creciendo cada temporada y que el Valencia vuelva a estar entre los mejores. El proceso hay que vivirlo, ir paso a paso y cumplir etapas".