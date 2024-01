Peter Federico está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Valencia CF. El joven futbolista de la cantera del Real Madrid es el elegido para reforzar el ataque en cuanto el club haga caja con la venta de Koba Koindredi al Sporting de Portugal, que está a un paso de cerrarse. La operación dejará en las arcas de Mestalla en torno a 2,5 millones de eurosy permitirá reforzar mínimamente la plantilla.

Y aunque todavía no es oficial la llegada del hispanodominicano, Rubén Baraja ya se ha pronunciado al respecto en una conexión que ha realizado esta tarde de lunes en 'Movistar Plus': "En este momento no tengo información que esté definido. Creo que ha avanzado la situación y que puede haber movimientos en esta parte final del mercado".

Además, el Pipo ya se atrevió a valorar a Peter Federico como jugador y transmitió que está encantado con su inminente llegada: "Es un jugador específico de banda, con mucho trabajo, ida y vuelta, tiene también llegad a gol, puede jugar en derecha e izquierda. Es joven, con mucha hambre y ambición. Debutó en el Real Madrid joven y quizá no ha tenido esa continuidad para tener los minutos que necesitas en un club tan importante. Si esa posibilidad se diera, es un jugador que viene a ayudar, a aportar y a sumar efectivos en esas posiciones porque en el último mercado nos quedamos cortos de jugadores específicos de banda izquierda y derecha".