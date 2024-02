A la espera de que se haga oficial el fichaje de Rafa Mir, que va por buen camino, Peter Federico es la única incorporación del Valencia CF en este mercado de invierno. El miércoles se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros, este jueves ha completado su segunda sesión y este sábado podrá debutar ante el Almería en Mestalla (14 horas).

El nuevo jugador valencianista ha concedido una entrevista en los medios oficiales del club en la que agradece la confianza del Valencia y asegura su implicación: "Lo primero de todo, darle las gracias al Club por la confianza. Vengo con muchas ganas de aportar al equipo. Los veo desde hace bastantes meses y es un gran equipo, una gran familia, y vengo a aportar lo mejor de mí. Tenía muchas ganas de llegar al Valencia CF".

Sobre sus primeras horas como blanquinegro afirmó que "el primer día, he estado un poco nervioso. Me han acogido muy bien. Son jóvenes al igual que yo. Los entrenamientos, muy bien y el clima espectacular. Todo muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí". Destacó, además, las ganas que tiene de debutar: "Vengo con mucha ambición, con muchas ganas de poder debutar, estar en el Camp de Mestalla y dar lo mejor de mí". Sobre el feudo valencianista dijo que "si en la televisión se ve espectacular, no me imagino en persona".

Ya ha tenido tiempo de hablar con Baraja y entrenar a sus órdenes. "Baraja me dijo que estaba encantado de que estuviese aquí, que trabaje como lo llevo haciendo y aporte al equipo tanto a nivel ofensivo como defensivo", dijo. Además, explicó el motivo por el que llevará el dorsal '11' y admitió que supone una responsabilidad: "Es mi número favorito desde pequeño y que me reciba el Valencia CF así es un orgullo. Quiero aportar también lo que vale el número ‘11’, que es bastante peso".

Peter Federico se define como jugador

Soy un jugador bastante completo, tanto en la parcela ofensiva como defensiva. Puedo jugar en ambas partes del campo, también como mediocentro, aunque he jugado más en la banda derecha. Defensivamente, puedo jugar de lateral izquierdo, carrilero. Donde más cómodo juego es como extremo derecho o izquierdo. Puedo aportar centros, último pase, dribbling, correr al espacio".