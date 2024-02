La nueva versión de Corona sobre el fichaje frustrado de Rafa Mir

El culebrón Rafa Mir sigue dando coletazos y tras dar su versión Víctor Orta en rueda de prensa, y dar explicaciones en los micrófonos de LaLiga Miguel Ángel Corona como supuesto responsable del área deportiva del Valencia, el director deportivo fue preguntado inevitablemente sobre Rafa Mir, estas han sido sus nuevas explicaciones.

Para empezar, reconoció que se será complicado que se pueda abordar de nuevo su fichaje en verano en una tercera ocasión. "Veremos, pero sabiendo lo que ha pasado otras veces, no te puedo contestar".

En cuanto a los esfuerzos que pudo hacer el Valencia a última hora, se escudó en que se intentó en varias ocasiones, más que en la razón en sí. "Esfuerzos, no uno. Hemos hecho dos. En verano lo hicimos. Y ahora en enero. No hay mayor demostración del esfuerzo que tener un acuerdo, pero hay ciertas cosas que no podemos permitir".

Como no podía ser de otra manera, se le preguntó por si no se fichó a Rafa Mir porque el máximo accionista estaba durmiendo debido al cambio horario con Singapur, y que Layhoon no dio señales de vida, a lo que Corona negó "rotundamente". "No necesitamos la firma del propietario para hacer las operaciones, tenemos la de la presidenta. No se trata de tiempos, sino de formas de actuar y de respetar unos acuerdos, unas cifras y unas condiciones que ya estaban pactadas. No se trata para nada de lo que haces referencia. Lo serio y profesional es que si hay un acuerdo en cifras, se plasmen en un papel y no vengan en el papel cambiadas".

Precisamente habló de ese cambio de condiciones, y de si le había pasado anteriormente. "Nunca me había pasado. Tengo experiencia, no la de Víctor Orta, pero con esos importes, jamás. Nunca. Al Valencia CF creemos que se le debe respetar y sobre todo si pasa dos veces con el mismo club", aseguró.

Lo que es indudable es que el Valencia esperó hasta última hora del cierre en ambos mercados, algo sorprendente si de verdad se quería al jugador, una situación que Corona ha justificado en "los costes". "El acuerdo con el jugador y el club, implican un coste. Necesito saber el coste de la operación para negociar con el club. Si el Sevilla me pide 10 tengo que ajustar el salario del jugador. Dependo de ambos acuerdos para saber el coste del jugador. Tener un acuerdo previo con el jugador sin saber las condiciones del club puede ser papel mojado. No puedo negociar, aparte, con un jugador que tiene contrato. La liquidez es mucho más importante que el Fair Play, aunque tuviéramos 10 millones".

Las palabras de Corona a Rafa Mir

El director deportivo reconoció que no habló con el jugador "post febrero". "Hablé con él el día 1. No he hablado más con él. Me encantaría saber lo que él opina porque leo versiones contradictorias dependiendo del medio. Mi conversación con él fue muy clara y honesta. Muy comprensiva por su parte. En ningún momento percibí enfado hacia nosotros. Ha hecho un esfuerzo en la manera en la que se ha expresado, y ojalá le vaya muy bien en el futuro"