"La Generalitat está poniendo la alfombra roja a Peter Lim"

Este lunes está dando mucho de sí en lo que a la ATE se refiere. La Actuación Territorial Estratégica del Nou Mestalla está caducada, pero el club tiene interpuesta una demanda por vía contencioso-administrativa contra la Conselleria de Política Territorial Obres Públiques i Mobilitat. La idea es recurrir dicha caducidad. La Generalitat presentó el 9 de febrero sus conclusiones ante el recurso del Valencia por la caducidad de la ATE y ante ello ha querido responder la socialista Sandra Gómez, asegurando que no las presentaron.

La portavoz del PSPV en al Ayuntamiento de Valencia aprovechó para cargar contra el Partido Popular al respecto: "Por eso el PP no trae las fichas, por eso el PP no trae el borrador del nuevo convenio... porque está esperando como he anunciado a que judicialmente les puedan maniobrar la solución política que ellos no se atreven a protagonizar. Esto no es una denuncia del PSPV ni una opinión, es un hecho comprobable y cierto: la Abogacía no ha presentado un escrito de conclusiones. A nivel judicial, el TSJ solo va a poder valorar en función de un escrito, el que ha presentado Peter Lim. También un grupo de aficionados como es Libertad VCF. Pero quien tenía que defender el interés público era la Generalitat y qué mayor muestra de que se está poniendo la alfombra roja a Peter Lim. Obviamente, no se podían desdecir y que la Abogacía de la Generalitat, con un cambio de Gobierno, cambie de posición jurídica, por lo que han forzado es que directamente no presenten ningún escrito de conclusiones".