"Los directivos del Valencia CF atentan contra los intereses del club"

La asociación Libertad VCF, en la línea de las declaraciones de su presidente, José Pérez, publicadas el domingo en www.superdeporte.es, ha emitido un comunicado en el contesta al escrito del club contra la tramitación del procedimiento para que este sea tratado como BIC (Bien de Interés Cultural). En las útimas horas, el colectivo 'úvaM' (Últimes Vesprades a Mestalla) también ha respondido a través de su sitio web.

Este es el comunicado de Libertad VCF:

"La asociación Libertad VCF, conociendo el pasado viernes el escrito presentado por el VCF contra la tramitación del BIC del club, quiere dejar claros varios puntos.

Los directivos que trabajan en nuestro club al dictado y al interés del máximo accionistA comparan la relación del VCF y de la sociedad valenciana y la que pueden tener empresas comerciales como Inditex y Codorniu. También hablan descaradamente sobre que el único interés que los mueve es el lucrativo.

Sin duda, esta afirmación, que no atiene a la realidad de lo que es lo VCF, implica toda una declaración de intenciones de los que negocian beneficios de las Administraciones Públicas para perseguir solo su lucro particular, el cual tratan de esconder detrás de nuestro escudo.

Esperamos que el Ayuntamiento del 'Cap i Casal' haya considerado los intereses que esconde Peter Lim para remar en contra de la protección del club. Estamos seguros de que nuestra ciudad no puede conceder mejoras urbanísticas a un máximo accionista que desprecia la protección de la Administración para el club que gestiona.

También se produce, por parte del firmante del escrito, el señor Javier Solís, una clara confusión de intereses; pues, siendo director corporativo del VCF, desprecia una tramitación que protege al club de los inconvenientes que pueda significar esto para el máximo accionista, el señor Peter Lim, olvidando primero que tiene que servir a los intereses del VCF y no a los de su máximo accionista.

Los olvidos en el escrito son muchos, ya que en ningún caso se menciona, más si cabe, se omite intencionalmente que el VCF no es una SA convencional y sí, además de su historia y repercusión social, mercantilmente está protegido por la ley de las SAD.

Sin duda, una norma, que, como establece el propio RD 1084/1991, de 5 de julio, de SAD, requiere un reglamento; o, en su caso, una modificación de los aspectos que hacen singular a un club por su carácter deportivo frente al mercantilista y de lucro particular que busca el máximo accionista. Desde nuestra asociación vamos a intentar promover estos cambios.

Pedimos a las Administraciones que no tiemblen en la tramitación de tan necesaria protección como el BIC, votado favorablemente por la totalidad de los representantes municipales hace ahora un año.

Por último, queremos rectificar nuevamente a los redactores del escrito que tan impúnemente firma el señor Javier Solís. En él atacan a nuestra asociación, Libertad VCF, y al grupo cultural valencianista 'Últimas Vesprades a Mestalla' por promover el expediente de declaración BIC y tener en nuestros idearios la necesidad imperiosa de la salida de Peter Lim del accionariado del VCF.

- En primer lugar, confiamos en que el Ayuntamiento del 'Cap i Casal', de la manera más breve posible, impugne tan mediocre escrito, pues en él se espera un razonamiento sobre la conveniencia de la declaración y no un sectario ataque a los que han iniciado el trámite que se vuelve irrelevante,ya que está votado el inicio del expediente por la totalidad de representantes municipales.

- En segundo lugar, dejamos claro que atacarnos por querer la salida de Peter Lim del accionariado de nuestro club es tanto como atacar a toda la sociedad valenciana, partidos políticos también. Todos, en repetidas ocasiones, han manifestado este deseo, que emana de la necesidad de que el club pueda resistir, y de la conclusión de que en manos de Peter Lim no lo podrá hacer durante mucho de tiempo".

Este es el comunicado de ''úvaM':

"L’associació últimes vesprades a Mestalla (úvaM) és un col·lectiu plural i independent format per valencianistes que, des de la seua fundació en 2008, ha desenvolupat la seua activitat, sempre i de manera incondicional, al servici de la recuperació i la divulgació de la història del Valencia CF.

Volem condemnar l'escrit d'al·legacions amb el que els representants de Meriton Holdings en València s’han oposat a la declaració del València CF com a Bé d'Interés Cultural (BIC), una iniciativa de Libertad VCF que contà amb l’aprovació unànime de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament de València i en la que ens enorgullix participar.

No pot sorprendre ja a ningú l'evident utilització instrumental que patix el València CF per a servir als interessos de Meriton Holdings de la mà dels seus delegats a la nostra terra, però resulta escandalosament reveladora la confirmació que d'este extrem fa el senyor Javier Solís, el Director Corporatiu nomenat per Meriton Holdings per a dur a terme la seua política extractiva sobre els recursos, la història i els valors del nostre club, en firmar l'escrit d'al·legacions.

És este aspecte, l’oposició de Meriton Holdings a la declaració del València CF com a BIC, allò veritablement greu d’este episodi, paradigma de la desgraciada situació en que es troba el nostre club en les seues mans. Però, per raons evidents, no podem deixar passar el maldestre intent del senyor Solís per embrutar el nom de la nostra associació. No se’ns ocorre una situació més clara sobre quines són les pròpies motivacions en relació amb el València CF que la postura que cadascú ha pres davant esta iniciativa: úvaM, com sempre ha fet tant com a col·lectiu com els seus integrants de manera individual, actua exclusivament en defensa del València i del que el València representa; el senyor Solís i la resta de delegats de Meriton Holding en València, actuen en defensa de la “finalitat lucrativa” del senyor Lim i de la conservació dels seus jornals, per davant de qualsevol altra consideració.

No volem acabar sense apel·lar a tots els agents socials, polítics, culturals i econòmics de la societat valenciana a ser conscients de l’amenaça que Meriton Holding suposa per a la pròpia existència del València CF: humilment demanem que es facen possibles els acords i consensos necessaris per a forçar l’eixida del senyor Lim del València com a única via per protegir el nostre club, el seu futur i el seu patrimoni material i immaterial.

Amunt València..."