Salva Gomar, optimista con el Nuevo Mestalla: "No me imagino un Mundial sin Valencia"

Parece que se están dando los pasos para que se inicien de nuevo las obras del Nuevo Mestalla y cada vez las posturas entre el Valencia y las instituciones valencianas es cada vez más cercana. Sin embargo, que la Capital del Turia sea sede del Mundial 2030 depende de que, ya no solo el estadio esté construido para 2030, sino que se den también las garantías necesarias a la hora de presentar las candidaturas.

Por el momento el Valencia ha presentado los documentos necesarios para obtener las licencias y el Ayuntamiento los está estudiando, todo ello con el objetivo de que se pueda conceder en el primer trimestre de este año. De seguir todo bajo el plan establecido, y que Meriton cumpla con los plazos, algo que no acostumbra a hacer, podría llegarse a tiempo para que el esqueleto de hormigón que luce en la Avenida de las Cortes Valencianas sea una de las sedes del Mundial que organiza España junto a Portugal y Marruecos en 2030, algo que Salva Gomar no concibe de otra forma.

"No me imagino un Mundial sin valencia. Yo creo que el Mundial estará aquí", comentó el presidente de la FFCV en la gala de los Premios Golsmedia para Àpunt. "La opción de Valencia no es de ahora, es de siempre. El campo tiene que estar hecho para 2029. La candidatura del Mundial es Valencia y 10 más, sigo pensando lo mismo", añadió el presidente.

Candidatura a la presidencia de la RFEF

Otro de los temas por los que fue preguntado, como no podía ser de otra manera, fue el del estado de su candidatura a la presidencia de la RFEF, hueco que ocupa en funciones Pedro Rocha hasta que se convoquen elecciones, proceso que está en marcha. "No han empezado todavía las elecciones a la RFEF. Estamos ahora pendiente del reglamento electoral y cuándo se convoca. Estamos en la línea de salida", aseguró.