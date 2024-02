"Hemos merecido ganar, pero nos ha faltado acierto"

Quique Sánchez Flores

"Agradecido por sus palabras, que valore mi trabaoj y el de mi cuerpo técnico. También sus palabras a los chicos. Sabe lo que empuja la gente aquí y lo ha valorado así. Es un gusto volver a verle, saludarle y le deseo suerte. Espero que le vaya bien en el futuro"

Penalti

"No he visto bien la acción. Me da la sensación de que hay un contacto que no es con hombro. No le deja acabar la acción, parecía que iba a chutar. No puedo valorar mucho más. Para mí puede ser penalti y puede que no lo sea. No sé... Creo que es una acción clara, pero el árbitro no lo ha visto así. Otras veces se equivocan a nuestro favor. Puede pasar y a pesar de esto el equipo se ha sobrepuesto a todo y ha estado a gran nivel"

Partidazo de Foulquier

"Se ha mantenido muy bien. La línea de 4 ha estado muy bien con y sin baón. También José (Gayà). Recuerdo un centro que Roman pudo hacer gol. Foulquier ha estado muy bien en defensa y ha tenido bastante criterio en ataque. Ha atacado con sentido, con orden. En general me ha gustado al equipo en su conjunto"