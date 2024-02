Vuelve la ‘pareja estrella’ de centrales

Con la salida de Gabriel Paulista de la ecuación, la pareja de centrales del Valencia CF de cara a la segunda parte del campeonato está más que clara, pero hasta el sábado no pudo formar en el once titular por la presencia de Mouctar Diakhaby en la Copa África. Con su regreso a la dinámica del equipo, el guineano volvió a un once en el que le esperaba Cristhian Mosquera, con el que cuajó una gran actuación en todos los sentidos. Ambos van a ser el sostén defensivo en el equipo de Rubén Baraja en la parte clave de la campaña, estando obligados a mantener su buen estado de forma física por el riesgo que ha asumido el club decidiendo no fichar a ningún defensor tras la marcha del hispanobrasileño.

Mosquera y Diakhaby dejaron la portería a cero en una actuación que no dio ningún tipo de opción de generar peligro a los delanteros del Sevilla FC. Ni En Nesyiri ni el enrachado Isaac Romero lograron deshacerse del pegajoso marcaje de una pareja de centrales sobre la que se cimentó el dominio ante los hispalenses en Mestalla, cortando de raíz cualquier conato de carrera a la espalda, anticipando en los envíos frontales y con un porcentaje elevadísimo de acierto en el pase (de hecho ambos consiguieron un 97 por ciento) a la hora de salir jugando después de robar. El resultado fue que los sevillistas solamente dispararon una vez a la portería de Giorgi Mamardashvili en los 90 minutos y solo acertaron tres de los 13 centros que ensayaron.

A día de hoy son los dos defensores con más bagaje y nivel de la plantilla. Mosquera ha sido fijo incluso antes del adiós de Paulista mostrando un rendimiento incotestable en todos los sentidos. De hecho a día de hoy suma ya el 85 por ciento de los minutos disputados, además de haber sido titular en un 80 por ciento de los partidos (solamente ha dejado de jugar dos partidos de la presente Liga). Después de dos cursos de aclimatación, contando con algunas oportunidades en el primer equipo, ha sido con el Pipo en el banquillo y con un poco de continuidad cuando el futbolista hispanocolombiano ha explotado. Su regularidad en el plano físico le ha permitido no salir del equipo y a su lado han ido rotando las diferentes parejas de baile.

Con ‘Diakha’ fuera el elegido fue un Cenk Özkacar que no termina de adaptarse y que ha cometido errores, mientras que la otra opción que queda en la plantilla es la de Yarek Gasiorowski, que fue titular en Copa del Rey aunque ha tenido más minutos como lateral izquierdo, aunque eso fue antes de la salida de Paulista, una decisión que hace que tanto el turco como el canterano avancen un puesto en una rotación en la que tampoco está César Tárrega, cedido al Real Valladolid. El francoguineano, entre lesiones y Copa de África, ha tenido una participación menor a la de Mosquera con un 44 por ciento de los minutos jugados.

Un gran riesgo

El cuerpo técnico se encomienda a que ni Mosquera ni Diakhaby se caigan a nivel físico ni tengan sanciones, porque a día de hoy son la pareja de centrales ‘estrella’ y la que ha mostrado un contrastado rendimiento en la élite. El Valencia regaló a Paulista al Atlético de Madrid, pero no consideró la opción de fichar a nadie para sustituirlo, explicándolo Miguel Ángel Corona de la siguiente forma: «La defensa siempre es mucho más compleja que el ataque. Decidimos que con lo que tenemos en defensa podíamos continuar y con Rafa Mir dábamos el salto», señalaba.