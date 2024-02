Mista sobre la vuelta de Vinícius a Mestalla: “Hay que centrarse en el fútbol"

Sin duda el 2 de marzo es un día marcado en rojo en el calendario, tanto para el valencianismo que quiere demostrar que no es una afición racista, como para Vinícius, que querrá hacer todo lo posible por amargarle la fiesta al Valencia y sumar tres puntos para su Madrid en la pelea por conquistar la liga.

La afición prepara un recibimiento hostil tanto para el brasileño como para el Madrid por sus mentiras tras el partido del año pasado, pero siempre guardando el respeto y no rebasando la línea del menosprecio, y menos racista. Un comportamiento que está seguro Miguel Ángel Ferrer 'Mista', que tendrá la afición del Valencia, que por otra parte estará mirada con lupa. “Yo creo que todo el mundo está concienciado con ello. Vinícius es un gran jugador, seguramente en Valencia van a tener todo el respeto del mundo como tienen a otros jugadores. Es un tema que hay que zanjar, par centrarse en el buen momento que tienen tanto el Madrid como el Valencia en liga”, aseguró el ahora comentarista en unas declaraciones recogidas por el Desmarque en un acto de LaLiga y DAZN.

“Lo que hay que centrarse es en el fútbol. La polémica que haya que tenga que ver con el fútbol. No hay que darle cabida a cualquier imbécil, con perdón, que venga al fútbol a aportar cualquier cosa que no sea pasión y apoyar a su equipo”, comentó con rotundidad el murciano, queriendo dejar claro que hay que apartar a los racistas del fútbol, como no puede ser de otra forma.

La Curva Nord ya prepara una canción para el '7' merengue con la que caricaturizar sus falacias sobre la totalidad del estadio de la Avenida de Suecia, así como las de Ancelotti, que no dudaron en asegurar que todo el campo gritó 'mono', cuando es evidente que el cántico fue el de 'tonto'. El valencianismo tiene ganas de demostrar que es una afición ejemplar, mientras es consiente que para ese partido tendrá los ojos de todo el mundo puestos sobre ellos y cómo se comporten ante las provocaciones que seguro sufrirá de Vinícius.