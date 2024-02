Moción para que Lim avale toda la obra del Nou Mestalla

Movimiento clave para el futuro del estadio. Los grupos municipales VOX, PP y Compromís han acordado presentar una moción ante la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia con el objetivo de evaluar al detalle el coste de las obras para acabar de construir el Nou Mestalla y que esta cifra sea avalada en su totalidad por parte de Peter Lim y así garantizar el éxito de la operación ante el riesgo futuro de que las obras volvieran a pararse. En la mañana de este miércoles se ha llevado a cabo la reunión de forma física en la que han estado todos los grupos municipales, también el PSOE en la figura de Sandra Gómez, que se ha abstenido del primer punto de la moción.

Este acuerdo supone un importante consenso por parte de los grupos municipales para que entren máquinas a trabajar en la Avenida de las Cortes con la certeza de que sea un paso definitivo en la finalización del estadio, y es que no se aprobarán las fichas urbanísticas hasta que no culmine este proceso en el que una auditora externa arroje luz a cuánto dinero hay invertido hasta el momento en el esqueleto de cemento y qué cifra hará falta para acabar la obra.

La moción presentada constaba de dos partes. La primera rezaba lo siguiente: “Antes de una eventual aprobación de cualquier convenio o de las fichas (en su caso) en favor del Valencia CF SAD, el Ayuntamiento de Valencia encargará una auditoría externa e independiente para evaluar el coste de las obras del estadio, recogidas en el proyecto presentado por el Valencia CF SAD, y para que se puedan determinar y exigir eficazmente las garantías que aseguren el coste total de las obras y que las mismas no volverán a ser paralizadas”, explican. Este punto clave ha sido votado de manera favorable por el PP, VOX y Compromís (en el caso de los dos últimos en la antípodas ideológicas) y ha contado con la abstención del PSOE. En este punto no se menciona de forma expresa al máximo accionista, pero dada la situación económica del club, será el que deba asumir la presentación de las garantías si no encuentra una forma de hacerlo con los propios activos de la entidad.

Imagen interior del Nou Mestalla, donde las obras llevan paradas desde 2009 / Francisco Calabuig

El segundo punto, no obstante, ha sido votado de manera favorable solamente por los dos socios de gobierno y en contra por parte de Compromís y el PSOE. En él se detalla lo siguiente: “Por seguridad jurídica posponer cualesquiera otras cuestiones relacionadas con el Valencia C.F. hasta que se conozca la votación y fallo prevista para el 6 de marzo sobre la ATE del Valencia C.F”, haciendo referencia al juicio en curso entre el club y la administración por la caducidad anticipada de la Actuación Territorial Estratégica.

Enmienda de Compromís

Al respecto de esta moción presentada a fin de tener una foto fija y real del coste total de construir el Nou Mestalla, desde Compromís ya se presentó una enmienda y se comunicó públicamente esta idea de que se auditara la operación, ya no solo para saber la cantidad que la administración debe exigir avalar en su totalidad al club, sino también para que aficionados y accionistas pudieran evaluar si la operación comporta un “riesgo inasumible” para una entidad clave en la sociedad valenciana. Hace unos días desde la plataforma Marea Valencianista, Miguel Zorío también señaló la vital importancia de realizar este estudio económico.