“La auditoría del Nuevo Mestalla debe esclarecer dónde han ido 100 millones de euros del Valencia”

Esta misma semana se ha conocido que las instituciones valencianas van a pedir una auditoría a Peter Lim para conocer el coste real del Nuevo Mestalla, tanto lo que falta por construir por lo que hay ya erigido sobre la Avenida de las Cortes Valencianas, una propuesta que el ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, instó a que saliese adelante.

En un nuevo comunicado del empresario valenciano analiza al detalle la Memoria presentada por Mark Fenwick en el Ayuntamiento en enero desgranando los costes del proyecto del Nuevo Mestalla que tiene en su poder el Ayuntamiento.

El comunicado íntegro

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, pidió esta misma semana al Ayuntamiento de Valencia y a todos los grupos políticos representados en su pleno, que aprobaran la puesta en marcha de una auditoría exhaustiva del coste real del Nuevo Mestalla, tanto de la obra realizada como de la obra pendiente para finalizarlo al 100%. Y por una vez, la voz del valencianismo ha sido tenida en cuenta en el consistorio.

Analizando la Memoria presentada por Mark Fenwick en enero de este año al Ayuntamiento, en su página 81 confirma por escrito que el dinero efectivo gastado en la obra ya ejecutada del estadio es de 63 millones de euros, distribuidos en tres partidas: movimiento de tierras (6.5 mm), cimentaciones (38.5 mm) y estructura (18.0 mm). Si a estas partidas les sumamos los gastos de estructura correspondientes que se aproximan al 10% (6.3 mm) y el IVA del 21% (14,5 %), el coste que reconoce que lleva gastado el club en el Nuevo Mestalla es de 77,8 millones de euros.

Extracto de la Memoria presentada por Fenwick / Zorío

“Hay diferencias muy escandalosas entre las cifras que ha ido difundiendo Peter Lim durante estos últimos años y las cifras del proyecto que presentan al Ayuntamiento, tanto en el coste ya ejecutado como en el coste previsto para finalizar las obras. Layhoon dijo hace tres meses ante la Junta de Accionistas que el nuevo estadio iba a costar no menos de 340 millones de euros, divididos en 180 millones ya ejecutados y no menos de 160 millones para su finalización. Sin embargo, con los números que presentan ahora las cuentas no cuadran: no sabemos a donde han ido a parar más de 100 millones de euros del Nuevo Mestalla, ni cómo es posible terminar las obras por 60 millones de euros menos de lo previsto en diciembre” ha denunciado Miguel Zorío, de Marea Valencianista.

“Por eso es urgente que en el pliego de licitación de la auditoría de obra del Nuevo Mestalla que saque a concurso el Ayuntamiento de Valencia, no sólo se analice el coste de terminar el estadio low cost diseñado por Peter Lim, si no que se haga una auditoría de infarto del coste real gastado en la obra ejecutada y sus diferencias con el coste contabilizado en estas partidas por Lay Hoon, Javier Solís e Inma Ibáñez, en las cuentas oficiales del Valencia CF. Estamos hablando de 100 millones de euros y de un posible delito de administración desleal y falsedad contable, entre otros” ha declarado el es Vicepresidente del club.

Zorío recuerda que la memoria presentada por Peter Lim y Layhoon es una absoluta vergüenza. Propone dejar sin construir casi el 50% de la edificabilidad del nuevo estadio, deja espacios en bruto en todas las plantas, no cubre la fachada y no termina la cubierta del 100% del estadio. Si a este estadio de pandereta que nos venden, le sumamos que nos mienten con el presupuesto ejecutado y con el presupuesto pendiente, es evidente que nuestros gobernantes deben ponerse las pilas y antes de comenzar el proceso de conceder unas licencias nuevas (las viejas no sirven), deben saber si los números que les presentan son realistas. Los números no cuadran, los cojas por donde los cojas.

El portavoz de Marea Valencianista recuerda a los políticos valencianos y a los técnicos municipales “que deben subir toda la documentación al expediente del Valencia CF y deben entregar esta documentación al juzgado, que aún no lo han hecho. Además, está el tema de las licencias, sigue sin aparecer el famoso dictamen jurídico que anunció el concejal Giner. La ATE está caducada (por acuerdo del Consell) y cualquier nuevo proyecto, incluido reanudar las obras del nuevo Mestalla necesita nuevas licencias. No se podrán aprovechar las anteriores para un proyecto, que como la memoria presentada por Peter Lim reconoce, no tiene nada que ver con el inicial, y menos para un estadio que no sabemos ni como comenzaremos, ni como financiaremos, ni como terminaremos ni cuando finalizaremos”.

En la Memoria presentada en el Ayuntamiento a finales de enero por Mark Fenwick, el arquitecto de cabecera de Peter Lim, reconoce “cambios significativos respecto a las licencias concedidas tanto en la fachada, cubierta, escaleras de acceso a la grada y zonas de aparcamiento y sótanos. Pero va más allá, al reconocer que estos cambios respecto a la licencia anterior, son cambios importantes de uso, estructura, evacuación de personas y sectorización (página 32 de la memoria).

En la página 33 de dicha Memoria, Fenwick reconoce que la nueva distribución y usos del proyecto, suponen una modificación respecto a la licencia concedida. Y en la página 84 (la penúltima del informe, para que pase desapercibido) detalla los 8 grandes cambios significativos que impiden dar validez a las licencias antiguas. Estos cambios afectan a la planta sótano 1, a la planta sótano 2, al semisótano, a la planta pódium, a la entreplanta, a la planta primera, a la planta segunda, y a la planta tercera. Es decir, a todo el estadio.

Extracto de la Memoria presentada por Fenwick en el Ayuntamiento / Zorío

Extracto de la Memoria presentada por Fenwick / Zorío