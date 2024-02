"El Ayuntamiento debe auditar el coste real del nuevo Mestalla"

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, pide al Ayuntamiento de Valencia y a todos los grupos políticos representados en su pleno, que aprueben la puesta en marcha de una auditoría exhaustiva del coste real del Nuevo Mestalla, tanto de la obra realizada como de la obra pendiente para finalizarlo al 100%.

“La memoria presentada por Peter Lim y Layhoon es una absoluta vergüenza. Propone dejar sin construir casi el 50% de la edificabilidad del nuevo estadio, deja espacios en bruto en todas las plantas, no cubre la fachada y no termina la cubierta del 100% del estadio. Si a este estadio de pandereta que nos venden, le sumamos que nos mienten con el presupuesto ejecutado y con el presupuesto pendiente, es evidente que nuestros gobernantes deben ponerse las pilas y antes de comenzar el proceso de conceder unas licencias nuevas (las viejas no sirven), deben saber si los números que les presentan son realistas, por decirlo suave. Layhoon dijo en la última junta de accionistas que ese estadio iba a costar 340 millones de euros y que el coste ejecutado ascendía a 180 millones de euros. Quiero recordar que cuando se pararon las obras el club no llevaba gastados ni 130 millones. También quiero recordar que ahora terminar el estadio pasa a costar 265 millones, con una obra por ejecutar de 119 millones. Los números no cuadran, los cojas por donde los cojas” , ha denunciado Miguel Zorío, de Marea Valencianista.

“Presentan un presupuesto de 119 millones de euros, para generar la falsa imagen de que con el dinero de CVC tiene casi el 70% de la financiación necesaria para terminarlo. Pero no dicen que tendremos la mitad del estadio sin terminar, incluida la fachada, la cubierta y los aparcamientos. Y tampoco dicen que a ese presupuesto hay que sumarle los gastos generales y el margen industrial de la contrata, más los impuestos correspondientes. Por tanto con los 80 millones de CVC no tienen ni para pagar el 50% de la obra que nos han vendido. A finales del pasado mes de diciembre, el equipo de ejecutivos del Valencia CF, junto con los arquitectos del nuevo Mestalla, reunieron a las constructoras de la primera fase del estadio para decirles que sólo tenían 80 millones de euros seguros para reanudar las obras, y que en enero presentarían el proyecto básico al Ayuntamiento. De momento lo que sabemos es que han presentado un informe hecho a medida por el organismo certificador que ha contratado la propia Layhonn Chan y su carta de fecha 30 de noviembre que chantajea a la mismísima Alcaldesa de Valencia, instándole a darle unas licencias presuntamente prevaricadoras junto con el pelotazo urbanístico que pretende aprovechar Lim, si ella quiere que Valencia tenga un estadio en el que se puedan jugar dos partidillos del Mundial de Fùtbol de 2030” ha declarado Miguel Zorío.

A día de hoy, y dentro del batiburrillo de proyectos presentados con 4 power points por parte de Fenwick, las últimas noticias sobre las intenciones de Peter Lim respecto al Nuevo Mestalla datan de enero de este año, con un proyecto que sigue escondido por parte de nuestras autoridades. El 9 de junio de 2023 Peter Lim quería hacer un estadio de poco más de 40.000 asientos, y al mes siguiente, nos hablaba de uno de 66.000. En diciembre Layhoon decía que faltaban 160 millones para terminarlo, ahora sólo faltan 119. Y en todo caso, ninguno de los proyectos cumple los compromisos adquiridos con la ciudad, y ninguno alcanza ni por asomo al estadio cinco estrellas paralizado hace 15 años.

El portavoz de Marea Valencianista recuerda a los políticos valencianos y a los técnicos municipales “que la ATE está caducada (por acuerdo del Consell) y cualquier nuevo proyecto, incluido reanudar las obras del nuevo Mestalla necesita nuevas licencias. No se podrán aprovechar las anteriores para un proyecto, que como la memoria presentada por Peter Lim reconoce, no tiene nada que ver con el inicial, y menos para un estadio que no sabemos ni como comenzaremos, ni como financiaremos, ni como terminaremos ni cuando finalizaremos”.