Corona: "Me critican fichajes y luego dicen que no pinto nada"

El valencianismo ha sufrido en los últimos años por ver cómo su plantilla se ha debilitado de manera habitual, en la que los objetivos cambian y en la que incluso un año como el actual, con el equipo en octava posición, parece un año positivo visto lo visto en la 2022/23. Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia CF, ha analizado la situación de la entidad en una entrevista para el 'diario as' en la que ha explicado su punto de vista y en la que ha analizado el mercado de fichajes de invierno, la contratación del Pipo o su relación con los aficionados.

Sobre este último punto, el director deportivo se ha quejado de algunas de las críticas y aunque las acepta, como así ha reconocido, ha asegurado que no tienen demasiado sentido. "Vivo con una crítica contradictoria encima: se me critican fichajes y por otra parte se me dice que no pinto nada. O no pinto, o lo hago mal, pero las dos juntas no caben. Que me digan florero es una contradicción porque a la vez se me han criticado fichajes del verano y hasta del que hicimos en invierno", señala Miguel Ángel Corona, quien sin embargo sí parece caer en una contradicción durante su entrevista, sobre todo tras recordar sus palabras en una entrevista para relevo en noviembre. Así han sido sus dos frases:

Noviembre 2023: "Estamos con todo preparado para cuando abra el mercado, nuestra estructura está preparada para poder fichar y mejorar la plantilla".

Febrero 2024: "Antes de la salida de Gabriel Paulista y la venta de Koba, ya dijimos que sin generar recursos no íbamos a ir al mercado".

De esta manera, el director deportivo apuntaba a ese trabajo de mejorar la plantilla y de fichar en cuanto abriera el mercado. Sin embargo, en las palabras más recientes explica que sin la salida de Koba (algo que no se sabía en noviembre) y el adiós de Paulista (un titular) no se habría podido acometer ni la cesión de Peter Federico. "Sin generar recursos no íbamos a ir al mercado", concretamente.

Sobre Rafa Mir, eso sí, reconoce que se ha pasado página y que ya ha solucionado las cosas con el Sevilla FC. "Es un caso cerrado. Hemos estado juntos con la gente del Sevilla en unas jornadas de la liga, tuvimos una conversación lo más amistosa posible, acaban de estar en nuestra casa y tuve un saludo y un abrazo con Víctor Orta. Quiero dejarlo ahí. Son episodios que pasan", explica el director deportivo, quien también ha analizado la llegada del Pipo Baraja, lo que define como "el gran acierto" de su carrera. Sobre su continuidad mantiene la calma. "Hemos encontrado una manera de trabajar en la que estamos muy alineados con él y él con nosotros. Tendremos tiempo por delante para hacer las cosas con calma y sin ruido", señala.

Por último, la afición es otro de los puntos importantes de una entrevista en la que reconoce vivir momentos de tensión pero, lógicamente, sin llegar a mayores. "El nivel de crispación que hay se refleja en las calles, en alguna gasolinera, te expresan su crítica con vehemencia...", asegura el director deportivo.