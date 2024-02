Corona: "El estado del equipo nos ayuda a que no se genere ruido"

Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia CF, ha dicho que tras el mercado de fichajes de invierno el equipo "está centrado en competir". "Hay que gestionarlo con tranquildad, sabemos que se generan noticias, ruido... tranquilidad, el equipo está centrado en competir", responde en los micrófonos de Movistar LaLiga.

Para el toledano, el momento del equipo, con cinco victorias en seis partidos, "es fabuloso". "Este mes el rendimiento ha sido fabuloso, nos ayuda a lo que hablábamos antes, a que no haya ruido. Desde el principio dijimos que la situación financiera no era buena, que no acudiríamos al mercado. Desaparece el ruido y el equipo ha sido muy competitivo en enero", analiza en la previa de Las Palmas - Valencia, jornada 24 de la Liga.

Corona dice que en el Valencia están siendo "coherentes con el discurso". "No nos vamos a salir de lo que marca Baraja. Para nosotros el objetivo es no solo partido a partido, sino día a a día, mejorar, crecer y ser competitivos con la ilusión y la ambición de sumar puntos y escalar", añade.

Por último, el director deportivo del Valencia comparó la trayectoria de un recién ascendido con la del equipo blanquinegro. "Dos equipos honestos, los dos buscando la victoria con chicos jóvenes e identificados con su ciudad y su club, con la alegría de jugar estando bien en la tabla. No habrá duelos con miedo, igual vemos un partido muy bonito", concluyó.