Silencio antes de volver a alzar la voz

La tragedia de Campanar ha sacudido el itinerario de la ciudad de Valencia en todos los ámbitos, y en el deportivo no iba a ser distinto. Tras suspenderse prácticamente toda la actividad deportiva del fin de semana en la ciudad por respeto a víctimas y afectados, el calendario obliga ahora al Valencia a prepararse para recibir al Real Madrid el dos de marzo. Será un día especial para el valencianismo. Por la grandeza del partido, el regreso de Vinícius y por la manifestación previa al choque que hay convocada para que la afición proteste en masa una vez más en busca de la marcha de Peter Lim del club. En cualquier caso, ninguna actividad, ya sea deportiva o extradeportiva, tendrá cabida sin el recuerdo y respeto previo a víctimas y afectados del devastador incendio. La propia manifestación, de hecho, arrancará con un multitudinario y emotivominuto de silencio.

Valencia y el valencianismo están más unidos que nunca. El afán por ‘resucitar’ a la ciudad tras la tragedia se unirá al de Mestalla por recuperar al club de sus amores, que sigue maniatado por el máximo accionista en Singapur. El silencio rotundo que se respirará en la Calle Barcas de la Plaza del Ayuntamiento, lugar de partida de la marcha valencianista, debe preceder a una movilización ruidosa, respetuosa y ejemplar. Es decir, en la misma línea que todas las manifestaciones o protestas que ya se han producido. Como ‘extra’ respecto a las anteriores, esta marcha tendrá la emotividad evidente tras lo ocurrido el pasado viernes. La ciudad entera está de luto y la mezcla de sensaciones aportará los ingredientes necesarios para que la manifestación adquiera una fuerza incluso superior a las enteriores.

2M: Otro día grande La Plaza del Ayuntamiento será solo el comienzo de la marcha valencianista, cuyo arranque está previsto para las 17 horas. Desde ese momento miles de aficionados caminarán por la ciudad bajo uno de los principales puntos del manifiesto de Libertad VCF: la mayoría de la afición valencianista tiene un deseo por encima de la construcción del Nou Mestalla, la salida definitiva de Peter Lim del accionariado del Valencia CF. Hace un par de semanas, en una encuesta encargada por Superdeporte y Levante-EMV a la empresa demoscópica ‘Lápiz Estratégico Consulting’, el cien por cien de varios centenares de abonados y simpatizantes del Valencia dejaron claro que priorizan el adiós de Peter Lim a que el Nou Mestalla sea sede del Mundial 2030. Son datos que ponen de manifiesto el hartazgo de toda una afición y ciudad con el máximo accionista que no se involucra en el día a día de la entidad.

El itinerario de la manifestación, que será además una demostración de cultura valencianista, se desarrollará a través de las siguientes vías: Calle de las Barcas, Pintor Sorolla -parada en la sede de CaixaBank-, Alfonso el Magnánimo, Cerdán de Tallada, Colón, Porta de la Mar, Navarro Reverter, Puente de las Flores, General Gil Dolz, Plaza Reyes Prósper y Avenida de Suècia.

Fuentes de la asociación organizadora de la manifestación que prevé reunir a miles de valencianistas reiteran que el Nou Mestalla no es una solución para un Valencia sin capacidad financiera para afrontar los costes. No obstante, dentro de la enmienda de Compromís y lo acordado por PP, VOX y el partido nacionalista valenciano, se considera «un avance» la exigencia la una auditoria que se aprobó la semana pasada, siempre que sea «independiente», para conocer el precio real de la obra. Libertad VCF, por otro lado, echa en falta que los políticos no pidan directamente «avales» bancarios a Lim y, sobre todo, lamenta que se contemple la opción de darle beneficios urbanísticos. Lo importante es «trabajar para empujarle a la venta». Algo que la afición, en general, también prioriza.