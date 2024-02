Vergüenza: Real Madrid TV presiona a los árbitros del Valencia - Real Madrid

El Real Madrid volvió a la carga para presionar a los colegiados del partido. Esta vez las víctimas fueron Gil Manzano y Munuera Montero, que estará en el VAR, con dos vídeos en los que señalan malas actuaciones en contra de sus intereses. Llama especialmente la atención en el caso del extremeño porque cargan contra su árbitro talismán. Y lo hacen en una semana en la que, antes de conocerse las designaciones, habían dedicado dos vídeos ya a los árbitros en general por la "doble vara de medir".

Las plataformas mediáticas madridistas, las oficiales en este caso, acostumbran a poner en duda la toma de decisiones de los colegiados que ese fin de semana arbitrarán sus partidos como elemento de presión para ellos sembrando la duda con respecto a su honestidad.

En el vídeo de Gil Manzano, que es el segundo árbitro con el que más partido ha ganado el Real Madrid en toda su historia solo superado por Ortiz de Mendíbil, señalan el partido de Mestalla en el que señaló tres penaltis diciendo que Marcelo es quien recibe la patada de Maxi y que en la clara mano con los brazos separados de Sergio Ramos roza primero de manera fortuita en la de Musah, que la tiene pegada al cuerpo y es objeto de una carga.

No se quedan ahí, sino que señalan que en un partido contra el Elche le anularon tres goles por fuera de juego como si los delanteros del Real Madrid no pudieran estar tres veces en fuera de juego. A parte, concatenan una serie de acciones en las que pudieron ser perjudicados sin detenerse demasiado en ninguna. Y cierran su vídeo recordando que visitan Mestalla y han designado "precisamente al árbitro que les pitó tres penaltis en contra". Olvidaron, por lo que sea, repasar que no hay equipo que haya ganado más con Gil Manzano que el Madrid (38 de 48), ni equipo al que el extremeño haya pitado más penaltis favorables (14) en toda su carrera.

No se libró Munuera

Cuando parecía que el ejercicio de presión madridista había finalizado le tocó el turno a Munuera Montero. Al que masacraron con una serie de acciones puestas sin descanso, muchas de ellas en las que reclaman como verdades absolutas jugadas muy grises, y le recordaron, esta vez con más detenimiento, el episodio de "Todo 'ok' José Luis" y pusieron su imagen en el VAR dándose la mano con sus compañeros después de la acción. Cierran el vídeo de manera similar: "En Mestalla el Madrid jugará un partido crucial en el que Munuera Montero estará en el VAR".

También se les olvida, por lo que sea, comentar que el Real Madrid es el equipo con un mayor porcentaje de victorias en partidos arbitrados por el colegiado andaluz con un 80 por cien. También que solamente ha expulsado a un jugador madridista en su carrera por tres de los rivales, con dos penaltis a favor y solo un en contra.

Presión constante

Lo sonrojante es que Real Madrid TV viene de quejarse de que existe un doble rasero en su contra la misma semana en la que Cuadra Fernández expulsaba a Nico Williams por aplaudirle cuando el mismo árbitro, lo que agrava mucho el doble rasero, no se atrevió a hacerlo cuando fue Vinícius el que le hizo lo mismo. Victimismo constante para condicionar los partidos.

El Sevilla se plantó

A pesar de todo esto, solamente el Sevilla ha dado el paso al frente de denunciar estas presiones por parte del Real Madrid a través de su propia televisión. El Comité de Disciplina consideró que la denuncia del club hispalense no es suficiente para abrir expediente a los blancos, pero han decidido reformular su denuncia.