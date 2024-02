Baraja: "Estoy dispuesto a hablar de la renovación, pero ahora no es el momento"

En una amplia entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER, Rubén Baraja, entrenador del Valencia CF, con contrato hasta el 30 de junio de 2025, reconoce que está abierto a ampliar su vinculación con el club del que Peter Lim es el máximo accionista, una persona a la que no conoce, pese a dirigir al equipo desde hace más de un año.

A la hora de plantearse la renovación, Baraja pone un par de condiciones. Una, el tiempo. "No es el momento adecuado para hablar de mi renovación. Voy a estar abierto, pero todavía queda un tercio de temporada", afirma. La otra, la ambición. El vallisoletano argumenta que, "sin dinero para refuerzos", no se puede pasar de luchar por la permanencia a jugar la Champions. No obstante, espera ver una exigencia creciente en Meriton en cuanto a los objetivos deportivos y al regreso a las competiciones europeas.

"Claro, estoy siempre dispuesto a hablar de futuro con el Valencia CF si la ambición del club acompaña a la mía. Aunque no es el momento de mi renovación. No se puede pasar de pelear por el descenso a jugar la Champions sin tener dinero para reforzarte. Mi idea en mente es la de, poco a poco, ir recuperando el estatus del Valencia", declaró el entrenador.

A principio de la temporada 2023/24, la presidenta del club, Layhoon Chan, indicó públicamente que la misión de esta temporada consistía por mantener la categoría después de un curso pasado en el que el Valencia alcanzó la última jornada de Liga sin la permanencia en Primera lograda. "La temporada pasada fue muy dura, en esta nos hemos marcado un objetivo más alto", dijo el 'Pipo', que ha conseguido tener antes del inicio del tramo final de la Liga con opciones de competir por las posiciones sexta y séptima, es decir, por volver a Europa vía Europa League o Conference en función de cuál sea el vencedor final de la Copa del Rey.

Baraja no conoce a Peter Lim

En otro momento de la entrevista, el técnico dice estar "agradecido" al Valencia CF porque le permitió "cumplir el sueño de cualquier entrenador" hace poco más de un año, cuando Miguel Ángel Corona contactó con él para enderezar una nave que iba a deriva. Eso sí, admite que "personalmente" no conoce todavía a Lim. Cuestionado por la política del singapurense con la posible venta de jugadores jóvenes en este verano de 2024, Baraja responde que "no" tiene la "sensación" de que "el club tenga en la cabeza un desmantelamiento del equipo". "Puede haber algún caso bueno para el Valencia y para el propio jugador, pero no me da la sensación de que los canteranos vayan a irse pronto", añadió, y dijo que la situación actual también es "un escaparate" para jóvenes futbolistas. "Muchos jóvenes saben que, si vienen al Valencia, van a jugar. Eso es un escaparate".

Por último, cuestionado sobre el caso Vinícius, Rubén Baraja indica que lo pasado la temporada anterior fue "un caso aislado". "El valencianismo tiene la gran ocasión de demostrarlo este fin de semana", apunta un Baraja que confía en la fortaleza de su equipo como local para poder ganar al Real Madrid el sábado 2 de marzo (Mestalla, 21:00 h).