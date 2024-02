Sandra Gómez: "Catalá pone al servicio de Lim los servicios jurídicos de este Ayuntamiento"

La portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, denuncia que "el Valencia CF está en coordinación con la asesoría jurídica del Ayuntamiento de València" después de conocer el escrito de nuevos hechos que presentó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el que el club adjunta un nuevo informe elaborado por los servicios jurídicos del Consistorio.

"No es casualidad que, apenas a diez días para la resolución de la caducidad de la ATE, de repente un informe salido del Ayuntamiento hable expresamente de que el Valencia CF siempre tuvo una inequívoca voluntad de acabar la obra y el proyecto de construcción de Nou Mestalla. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento se ponen, por Catalá, a las órdenes de la estrategia jurídica de Peter Lim", expresa Sandra Gómez en una comparecencia de prensa especial esta mañana.

La portavoz del PSPV incide en que "solo cuatro o cinco días después de firmar este escrito, el Valencia lo utiliza y lo aporta al TSJCV diciendo que el Ayuntamiento les da la razón y, de alguna forma, se puede entender como desestimada la pretensión del Ayuntamiento de caducar la ATE".

Gómez insiste en la existencia de "una estrategia jurídica coordinada entre el Ayuntamiento de Catalá y el Valencia de Lim". "Ya teníamos constancia de reuniones a puerta cerrada entre ambos equipos jurídicos, representados por concejales mismos, y por los abogados de Meriton. Además de amenazas veladas sobre la posibilidad de que la Abogacía de la Generalitat podía cambiar de criterio al cambiar de gobierno". En este sentido, la portavoz socialista recuerda que la abogacía presentó sobre la bocina un escueto escrito de cinco páginas que "no estuvo a la altura de la defensa que había que hacer de la caducidad de la ATE".

Sandra Gómez y Borja Sanjuán, en la comparecencia de prensa de este jueves / A. V.

Para el PSPV, se puso por escrito con la última moción de Urbanismo, aprobada por PP, Compromís y Vox, "la no exigencia al Valencia CF de retirar las demandas por la ATE y esperar a la sentencia del 6 de marzo". "Tenemos ya una prueba manifiesta, es notorio, tenemos este informe elaborado por el nuevo secretario del Ayuntamiento que pone en blanco sobre negro que Lim siempre ha tenido una inequívoca voluntad de acabar las obras...", continúa no sin recordar que "Lim lleva desde que compró las acciones, ocho años, desde que en 2015 el propio representante de Meriton ya firmó la ATE, sin mover ni un papel, sin presentar ni un presupuesto real". "Solo lo han hecho cuando se encontraron con una Administración firme y valiente para decirle que incumplía y que no podría seguir aprovechándose de beneficios sobre obligaciones incumplidas. Hasta que no caducó la ATE no movieron ni un dedo, una realidad que la alcaldesa Catalá discute, y pone los servicios jurídicos de este Ayuntamiento al servicio de Lim", agrega.

Un informe jurídico que es para el PSPV "una canallada"

La portavoz del PSPV-PSOE califica el informe jurídico del nuevo secretario del Ayuntamiento como "una canallada". "Una canallada contra la ciudad, contra los intereses de los ciudadanos y contra el Valencia CF al margen de los intereses de su máximo accionista. Las consecuencias serán nefastas, ya que Lim podrá vender los derechos urbanísticos sin acabar el estadio. Y los responsables serán la señora Catalá y el señor Mazón, presidente de la Generalitat que tiene la dirección política de la Abogacía de la Generalitat, donde ha puesto en Deportes de la Generalitat a quien fue otro asalariado a nómima de Lim -en referencia a Luis Cervera-, como pasó con el señor Olano", termina la socialista.

Cabe recordar que, en meses pasados, José Marí Olano, responsable de Grandes Poyectos, compartía responsabilidades en el Ayuntamiento y la empresa KPMG, socia en diferentes etapas de Peter Lim.