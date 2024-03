Baraja recupera tres piezas clave para ganar al Madrid

Por primera vez desde que comenzó la temporada allá por el mes de agosto, Rubén Baraja tiene a todos sus jugadores disponibles para el correspondiente partido de la semana. Será ante el Real Madrid, en Mestalla, en un partido revestido de una tensión por las nubes especialmente por lo sucedido el año pasado con Vinícius Jr. En cuanto a lo deportivo, el Pipo celebra que contará con tres futbolistas que llevaban tiempo sin participar, algunos más que otros.

Thierry, Diego López y André Almeida «están bien y han completado la semana. Es una gran noticia la convocatoria de hoy porque es la primera vez en la temporada en la que están todos disponibles», expresó en la rueda de prensa previa al partido frente al conjunto blanco.

El regreso a la convocatoria de André Almeida es la principal noticia porque el jugador portugués lleva de baja desde el pasado mes de octubre por una rotura en una vértebra. El centrocampista estaba siendo importante en los primeros partidos de la temporada y su lesión fue un contratiempo importante para el preparador valencianista. Baraja analiza su regreso: «Puede jugar de 10, de medio como el año pasado. Todo lo que sea acercarlo al balón nos da pase, continuidad de juego... y no lo hemos tenido en toda la temporada. Ojalá esté para todo lo que resta de temporada».

El mejor socio de Hugo Duro para el gol del Valencia también vuelve a la lista. Diego López, operado por una fractura del hueso cigomático izquierdo, podrá vestirse de corto, aunque con una máscara para proteger la zona afectada. «Está listo. Se siente bien, aunque es un poco aparatoso. Es un chico de gran energía y mentalidad y lo tengo que frenar un poco». El asturiano es el segundo jugador de la plantilla con más aportación a nivel ofensivo. Hasta ahora registra tres tantos y cinco asistencias. Más allá de las estadísticas, su colmillo en las bandas le han convertido en un fijo para Rubén Baraja, que ya no imagina un Valencia sin el ‘Guajín’. Tanta es su importancia que en los dos partidos que se ha perdido ante Las Palmas y Sevilla, el Valencia se ha quedado sin ver portería.

Thierry y Foulquier

Casi siempre que ha estado disponible, Thierry ha sido el lateral derecho titular del Valencia CF. Sin embargo, Baraja prepara este partido sabiendo que Dimitri Foulquier ha rendido a un nivel excelso en las últimas semanas. Teniendo en cuenta que el portugués regresa de lesión, el carril podría ser para el de Guadalupe. O bien Baraja podría formar un once con ambos en el campo, uno por delante del otro. Está todo abierto porque Baraja confesó en rueda de prensa que todavía no tiene claro el once. «Me faltan cosas por encajar».