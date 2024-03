La opinión de Baraja sobre Vinícius

El Valencia-Madrid está poniendo el foco, de manera innegable, en la llegada de Vinícius a Mestalla después de casi un año después de los incidentes de la temporada pasada, en los que el brasileño envió a Segunda al cuadro valencianista. Sin embargo, Baraja ha dejado claro que en esta ocasión apuntar directamente al brasileño puede descentrar a la plantilla y a la grada. Y lo verdaderamente importante es lograr los tres puntos para acercarse al objetivo europeo. "Sabemos lo que pasó y cómo actuó el Valencia y se atajó la situación. Hemos tratado de mantenernos firmes en que no nos parecía justo que se nos tildara de lo que no es. Queremos que se hable de lo deportivo y que nuestra afición disfrute y aquello es un episodio que lamentablemente sucedió y que nos servirá para aprender y centrarnos en lo deportivo", aseguró.

Sobre el nivel del jugador, Baraja ha destacado que a nivel profesional es un jugador muy peligroso. "Espero su mejor versión porque es un magnífico jugador como querrá hacerlo el siguiente. Hay que minimizar sus cualidades, que son muchas, y hacerlo como equipo. Pero no sólo juega Vinícius. De todas formas están donde están por la gran plantilla que tienen", aseguró", explicó el técnico en rueda de prensa, dejando además claro que confía en los aficionados. "Tenemos una situación en la que Mestalla volverá a demostrar que es una afición ejemplar en muchas cosas. Queremos que empujen y que ayuden a que los jugadores se sientan bien. Sabemos de la tensión y competitividad de este tipo de partidos", aseguró.

Real Madrid TV

Por otra parte, el técnico también habló sobre los lamentables vídeos de Real Madrid TV. "No sé si afecta a los colegiados, no he podido ver los vídeos. Yo creo que son grandes profesionales y sabrán manejar este tipo de situaciones. El de mañana es un gran árbitro que sabrá manejarla seguro", explicó en la rueda de prensa previa del conjunto valencianista.