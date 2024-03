Eray Cömert: "Mestalla no es racista"

Eray Cömert está aprovechando al máximo su aventura en el Nantes francés. El futbolista suizo no dejó precisamente buenas sensaciones en su primera etapa en Valencia y el club decidió que lo mejor era buscarle una salida, aunque fuera a modo de préstamo, para que recuperar la confianza que no había conseguido encontrar jugando en una liga tan competitiva como es la española.

En Nantes están contentos con él e incluso está abierta la posibilidad de que abonen la cantidad estipulada en la opción de compra opcional que ambos equipos fijaron en la operación de cesión el pasado verano. A un día del Valencia-Madrid, Eray Cömert ha concedido una entrevista a MARCA en la que habla abiertamente de aquel partido del curso pasado que, por desgracia, quedó marcado por el vergonzoso incidente en el que un grupo de 'aficionados' profirieron insultos racistas a Vinícius Jr.

Al respecto de la polémica, Cömert fue claro: "Absolutamente no. No podemos poner a todo el mundo en el mismo saco. Podemos decir que los aficionados de Mestalla apoyan mucho o que son pasionales pero no racistas. Seguro. Cualquier gesto o comentario racista que cualquier persona pudiera hacer no es respaldado por el Valencia", expresó el futbolista. "Ni yo ni el Valencia toleramos esas cosas. El club se encargó de que quién lo hizo tuviera consecuencias por las acciones que hicieron, por eso diría que no, Mestalla no es racista", añadió.

En cualquier caso, el defensa también explicó que ese grupo de 'aficionados' le hizo ver "cómo de presente está el racismo en el fútbol y lo terrible que puede ser". "Creo que cualquier tipo de racismo no tiene sitio en esta sociedad. Y en el fútbol igual. Somos todos iguales y no importa de donde vengas o tú color de piel. El fútbol es para disfrutarlo con pasión y para disfrutar el deporte y los partidos por eso lo que pasó esa noche para mí es inaceptable".

Cömert se pronuncia sobre su futuro

Su buena temporada en el Nantes le abre a Cömert varias vías de futuro. El jugador dejó claro que está abierto a todas ellas pero que todavía no se ha reunido con el club para determinarlo. "Sé que hay diferentes opciones en el futuro. Estoy centrado en mi labor en el equipo en este momento. Sólo me centro en el césped porque no sé qué pasará en verano. Aún no he hablado con el Nantes, en los próximos meses hablaremos de los planes que tienen para mí. Igual en ese momento puedo decir algo más. Ahora solo quiero seguir igual. Estaré abierto a cualquier decisión en el futuro. Quiero jugar en el nivel más alto, trabajo muy duro para llegar al nivel más alto con el equipo y llegar a lo más alto de mi rendimiento. Estoy de acuerdo con la decisión que tomen en el club, si me quedo bien y si me venden también. Si su idea es comprarme y venderme a otro equipo más grande también lo aceptaré".

Mensaje a las víctimas de la tragedia de Campanar

Cömert no se olvidó de la tragedia de Camapanar y de todas las familias que se han visto afectadas por el peor incendio en la historia de la ciudad de Valencia: "Vi lo del incendio y fue un infierno. Me gustaría dar el pésame a las víctimas y mucho ánimo a toda la gente de la ciudad".