Amenaza aérea comandada por Bordalás

La lesión de Borja Mayoral es, evidentemente, un golpe demoledor para el Getafe y sus aspiraciones a terminar a temporada en la séptima posición de LaLiga. También lo es para el fútbol español y para la Selección con la Eurocopa a la vuelta de la esquina. El delantero azulón es el actual máximo goleador nacional con 15 goles en su cuenta particular y lleva toda la temporada siendo la principal amenaza para los rivales del Getafe. Y es que Mayoral es el líder de un equipo que es el que más goles de cabeza anota en las cinco grandes ligas. Un total de 15, de los cuales cinco son del máximo realizador azulón. Su ausencia no exime al Valencia del peligro aéreo del equipo de Bordalás, que tiene a su cargo muchos otros futbolistas con grandes condiciones por alto. Maksimovic, ex del Valencia, se está erigiendo este curso como un gran llegador y ya registra tres goles de cabeza. Jaime Mata y sobre todo Juanmi Latasa y su 1,92 metros de altura también son grandes amenazas de cabeza. Para más inri, la baja de Diakhaby, central más alto de la plantilla, complica aún más la defensa en esa faceta.

Intensidad y carácter

No hace falta que nadie le explique a los jugadores del Valencia qué Getafe se van a encontrar en Mestalla. Los equipos de Bordalás son intensidad pura y en todas sus etapas en el Coliseum lo ha demostrado. Igualar ese nivel de intensidad azulona será obligatorio si los pupilos de Rubén Baraja quieren tener opciones de sumar los tres puntos.

Ausencias clave

La de Mayoral no es la única baja importante para el Getafe. Mason Greenwood tampoco se vestirá de corto en Mestalla porque debe cumplir sanción por acumulación de tarjetas. La realidad es que ambos son los dos jugadores más peligrosos y determinantes del Getafe, por lo que los de Bordalás llegan ‘tocados’ a la cita de Mestalla.

Claridad con balón

El Valencia y el Getafe son dos de los equipos del campeonato español con un porcentaje medio de posesión más bajo. Ambos equipos se sienten cómodos cediéndole el balón al rival y en esta ocasión uno de los dos tendrá que asumir galones y proponer más en ataque. Jugando en casa, todo apunta a que será el Valencia quien dé ese paso al frente. La claridad en los metros finales para generar ocasiones claras de gol puede definir gran parte del partido.