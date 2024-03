Un centenario en su mejor momento

El partido de este domingo (16:15 horas) entre el Villarreal y el Valencia en La Cerámica será especial para Hugo Duro. El delantero blanquinegro cumplirá 100 partidos oficiales con el club de Mestala, una cifra nada desdeñable para un futbolista que aterrizó en la capital del Turia en verano de 2021. Con altibajos, la etapa de Hugo Duro en el Valencia empieza a coger buen color tras un primer curso ilusionante y un segundo muy complicado en el que apenas pudo brillar ni aportar al equipo. Con Rubén Baraja parece haber encontrado su sitio y actualmente, con las estadísticas en la mano, es uno de los futbolistas más determinantes de Primera División. Es el máximo realizador, con 12 dianas, de un equipo aspirante a Europa e incluso está llamando a la puerta de la Selección Española. Este viernes a partir de las 12:30 horas se conoce la lista de Luis de La Fuente.

Su principal objetivo es el de conducir al Valencia a competición europea. El reto es mayúsculo pero las posibilidades son reales. Con 40 puntos y un partido menos, el Valencia es octavo, a dos puntos del Betis (séptimo) y tres de la Real Sociedad (sexto). Es decir, si gana el partido aplazado contra el Granada, el equipo de Rubén Baraja estaría empatado con el equipo txuri urdin en una posición que da acceso a Europa League. Y solo quedan 10 jornadas por delante, 11 para Valencia y Granada. Eso a nivel colectivo, pero a nivel individual uno de sus retos es superar los 16 goles que Rodrigo Moreno convirtió en liga en el curso 2017/2018 que, a día de hoy, sigue siendo la cifra de goles más alta que ha alcanzado un delantero del Valencia en la última década. Actualmente Hugo Duro registra 12, por lo que está a cuatro. Es complicado pero posible, como la clasificación a Europa.

Hugo Duro lucha por una llamada de luis de la fuente / JM LÓPEZ

Hugo coge ritmo

No han sido muchos los delanteros del perfil de Hugo Duro que hayan registrado una temporada tan buena en el Valencia en los últimos años. Simone Zaza, Maxi Gómez, Santi Mina, Negredo, Gameiro son algunos otros futbolistas que no son de la casa y llegaron tras una inversión, mayor o menor, del club. Entre ellos, la afición guarda un buen recuerdo, e incluso puede comparar por actitud sobre el campo con Hugo Duro, de Simone Zaza. El italiano solo disputó 59 partidos oficiales y anotó 19 goles. Su sacrificio y entrega en cada partido fue clave para ganarse el cariño de Mestalla. No le fueron tan bien las cosas a Maxi Gómez, que marcó tres goles más (22), pero en 50 encuentros más (109). De los nombres mencionados quién más goles celebró con la camiseta del Valencia fue Santi Mina (42), aunque los hizo en 150 partidos. egredo marcó 18 en 74 y Gameiro 24 en 121. N

Antes de llegar a los 100 partidos, Hugo Duro ya lleva 24 goles, siendo la mitad de ellos en este curso. La temporada pasada, en la que solo convirtió dos entre liga y Copa del Rey, empaña ligeramente su palmarés anotador en Mestalla, pero si mantiene el ritmo que ha alcandado con Baraja, superará con creces los porcentajes del resto de atacantes y puede alcanzar registros imponentes. El objetivo está claro: llegar a Europa a base de goles y más goles.